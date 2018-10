Dave Bautista zamieszka na Fantasy Island

Getty Images © Neilson Barnard



) prowadzi rozmowy w sprawie dołączenia do obsady widowiska. Angaż już otrzymali: Michael Peña Film będzie inspirowany niezwykle popularnym serialemnadawanym przez ABC w latach 1977-1984. Jest to historia enigmatycznego pana Roarke'a (w kinowej wersji zagra go Peña ) - właściciela tytułowej wyspy na Pacyfiku. Za odpowiednią opłatą mężczyzna oferuje odwiedzającym możliwość spełnienia wszystkich marzeń - zarówno tych pozytywnych jak i mrocznych. Bautista wcieli się w postać byłego gościa, który pozostał na niej wbrew swojej woli. Teraz próbuje wszelkimi sposobami ujawnić machlojki Roarke'a i mroczne tajemnice wyspy.jest wspólnym projektem Sony i Blumhouse. Za kamerą stanie Jeff Wadlow ).