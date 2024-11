David Lynch opowiada o swoim stanie zdrowia

David Lynch potwierdza swój zły stan zdrowia

Getty Images © Maria Moratti

Doniesienia o złym stanie zdrowia Lyncha pojawiły się w sierpniu dzięki rozmowie reżysera z magazynem "Sight and Sound". Wtedy twórca " Mulholland Drive " potwierdził, że zmaga się z rozedmą płuc, chorobą wynikającą z lat palenia papierosów.Teraz 78-letni reżyser ponownie przekazał, że jego stan jest daleki od idealnego.– powiedział. Chorobę wykryto u niego w 2020 roku, ale musiały minąć kolejne dwa lata, nim zupełnie rzucił palenie. W nałóg popadł jako ośmiolatek. –– stwierdził.Pomimo swojego stanu stwierdził:. Jednak dzisiaj ma nadzieję, iż historia jego choroby będzie przestrogą dla innych. –Dla Lyncha droga do reżyserowania nie jest całkowicie zamknięta. W sierpniu filmowiec przyznał, iż mógłby spróbować reżyserowania na odległość. Zastrzegł jednak, że taka forma tworzenia filmu lub serialu najpewniej nie przypadłaby mu do gustu. –– mówi, deklarując, że jest otwarty na zdalną pracę.Ostatnim projektem Lyncha jest trzeci sezon serialu " Twin Peaks ". Mogliśmy oglądać go też w roli Johna Forda w filmie Stevena Spielberga Fabelmanowie ".