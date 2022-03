Denis Villeneuve: Zmiany w tegorocznej gali oscarowej to błąd

Denis Villeneuve nie zgadza się ze zmianami w tegorocznej gali oscarowej

Nie milknął głosy oburzenia po decyzji Amerykańskiej Akademii Filmowej, by wręczenie nagród w 8 kategoriach odbyło się przed rozpoczęciem oficjalnej transmisji z gali. Nagrodzonych w tych kategoriach zobaczymy jedynie w krótkich montażówkach wklejonych do głównej transmisji. Są to nagrody za: najlepszy film krótkometrażowy, najlepszy krótkometrażowy dokument, najlepszą krótkometrażową animację, najlepszy montaż, najlepszą muzykę, najlepszą scenografięm, najlepszy dźwięk oraz najlepszą charakteryzację. Pod linkiem TU Trwa awantura o Oscary. Dźwiękowcy mówią o zdradzie ) znajdziecie, co na ten temat sądzą dźwiękowcy. Ostatnio w obronie scenografów stanął natomiast Denis Villeneuve . Z jego opinią zgadza się Jane Campion Nominacje do Oscarów znajdziecie TU Denis Villeneuve , reżyser walczącej w tym roku w 10 kategoriach " Diuny ", powiedział, że decyzja Akademii o pominięciu w głównym paśmie transmisji kategorii "scenografia" to błąd:– kontynuował. Villeneuve zwrócił też uwagę na potrzebę zauważenia wszystkich osób, których praca składa się na powstanie filmu:Podobne zdanie na temat pomijania kategorii "scenografia" w głównej transmisji ma również Jane Campion , której " Psie pazury " mają szansę na 12 statuetek. Campion podkreśliła, jak ważna jest w tworzeniu filmu jest scenografia.Akademia zakłada, że wszyscy nominowani i goście zasiądą na sali Dolby Theatre o 16:00 czasu lokalnego (1:00 w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego). Wtedy rozpocznie się Gala Oscarowa. W ciągu pierwszej godziny zostaną wręczone Oscary w kategoriach: dźwięk, muzyka, montaż, scenografia, charakteryzacja, aktorski film krótkometrażowy, animowany film krótkometrażowy i dokumentalny film krótkometrażowy. Na żywo informacje o laureatach będą podawane w mediach społecznościowych.W tym czasie z odtworzenia na antenie ABC trwać będzie relacja z czerwonego dywanu. Po godzinie rozpocznie się transmisja na żywo z ceremonii. W jej trakcie widzowie zobaczą migawki z wręczenia Oscarów w ośmiu powyższych kategoriach.Choć oburzenie w świecie filmowym na decyzję Akademii jest ogromne, szanse na zmianę formatu telewizyjnej transmisji wydają się zerowe.Uroczysta gala odbędzie 28 marca.Zachęcamy do wzięcia udziału w naszej oscarowej ANKIECIE , w której możecie głosować na swoich faworytów. TUTAJ znajdziecie nominacje do 94. nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej . Wybierzcie najlepszych!