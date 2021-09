Depp ostrzega przed cancel culture: "nikt nie jest bezpieczny"

Kiedy Międzynarodowy Festiwal Filmowy w San Sebastian ogłosił, że tegorocznym laureatem nagrody Donostia będzie Johnny Depp , na organizatorów wylała się fala krytyki. W międzyczasie impreza ruszyła i aktor wziął udział w konferencji prasowej z okazji otrzymania wyróżnienia. Ze strony dziennikarzy padło pytanie o tzw. "cancel culture" i o to, jak media społecznościowe wpływają na osoby publiczne, a Depp nie odmówił odpowiedzi.Aktor stwierdził, że to "skomplikowana sytuacja", oraz że, dodał gwiazdor., rozwinął wątek Depp Aktor podsumował jednak, że. Na koniec zwrócił się do publiczności:W 2020 roku Depp przegrał proces o zniesławienie, jaki wytoczył brytyjskiemu tabloidowi "The Sun" za nazwanie go damskim bokserem. Aktor został oskarżony o dotkliwe pobicie przez Amber Heard będącą wówczas jego żoną. W wyniku skandalu Depp stracił rolę Gellerta Grindelwalda w opartej na książkach J.K. Rowling serii "Fantastyczne zwierzęta".Nagroda Donostia przyznawana jest osobom, których praca przyczyniła się do rozwoju kinematografii.