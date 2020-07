Dziś Dzień Psa: Polecamy najlepsze filmy o czworonogach

Wszyscy wiemy, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Przekonał się o tym grany przez Richarda Gere'a dr Parker Wilson, którego połączyła niezwykła więź z tytułowym Hachiko – pies codziennie odprowadzał go do pracy, a następnie wiernie czekał na powrót swojego pana. Kiedy mężczyzna niespodziewanie zmarł, pies jeszcze przez wiele lat trwał na posterunku, cierpliwie czekając na swojego opiekuna. " Mój przyjaciel Hachiko " jest remakiem japońskiego filmu z 1987 roku. Opowiadał on prawdziwą historię przyjaźni psa z człowiekiem. Lojalność Hachiko, który przez wiele lat wiernie czekał na swojego właściciela, przyczyniła się do zwiększenia zainteresowania psami rasy akita.