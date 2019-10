Domowe centrum rozrywki od Play z HBO GO w cenie abonamentu

6 grudnia czeka nas tytuł wielkiego kalibru: w HBO i HBO GO zobaczymy premierowy odcinek nowego sezonu. Jeden z najlepszych polskich seriali ostatnich lat znów przeniesie nas w piękne i niebezpieczne Bieszczady. W trzecim sezonie obok Leszka Lichoty Aleksandry Popławskiej zobaczymy wiele nowych twarzy, m.in. Borysa Szyca Olgę Bołądź . Jesienna ramówka HBO przyniesie także nowy sezon komediowej, wyczekiwany serial superbohaterskii nową, wysokobudżetową sagę fantasy. HBO GO to także olbrzymia biblioteka filmów i seriali, wśród których wymienić możnaczyJeżeli nie macie HBO, warto skorzystać z oferty PLAY HOMEBOX TV, w której HBO GO dostaniecie w prezencie na cały okres trwania umowy. Oferta ta łączy usługi komórkowe, internet i telewizję, do której dostajecie dodatkowo nowoczesny TV BOX z funkcjami SmartTV i pilotem umożliwiającym wyszukiwanie głosowe programów. Jeżeli chcecie wygodnie korzystać z telewizji, a przy tym mieć pozostałe usługi no-limit, to może być dla Was ciekawa propozycja. Oferta pozwala oglądać wszystkie oferowane kanały i serwisy na wszystkich urządzeniach. Osoby korzystające z PLAY HOMEBOX TV w wersji mobilnej będą mogły cieszyć się doskonałą jakością dzięki najszybszemu internetowi mobilnemu według rankingów Ookla i PRO Speed Test.Jednak jesień to nie tylko gwiazdy kina, ale też sport na najwyższym poziomie. Najlepsze ligi piłkarskie wznowiły już swoje rozgrywki, w tym niemiecka Bundesliga z Robertem Lewandowskim, włoska Serie A TIM z Krzysztofem Piątkiem i Arkadiuszem Milikiem, czy La Liga, gdzie odwieczny bój o mistrzostwo toczą Real Madryt z FC Barcelona. Piłka nożna zapowiada się szczególnie ciekawie, bo po pierwszych meczach wiemy już, że pretendentów do tytułów jest więcej niż zazwyczaj i "syte koty" mają się czego obawiać.Ekscytować się możemy także obecnym sezonem Formuły 1. Choć znów widać wyraźną dominację Mercedesa, to niezwykle interesujące są wydarzenia w pozostałych zespołach, gdzie młoda gwardia próbuje wygryzać starych mistrzów. Te wydarzenia sportowe, a także wiele innych, możesz śledzić na antenie stacji Eleven Sports, która także jest dostępna w prezencie w ofercie PLAY HOMEBOX TV (zamiennie z HBO GO).Do rachunku można dołączyć subskrypcję Netflix, można także dodać do urządzenia istniejące konto. Jeżeli planujecie oglądać w grudniu najbardziej wyczekiwany serial Netflix,, jest to oferta idealna dla Was. Inne wielkie jesienne premiery platformy to gangsterski film dekady, Martina Scorsese z rolami Roberta De Niro , czyli kontynuacja, czy nowy sezon, porywającej sagi brytyjskiej rodziny królewskiej. Jeśli chcecie nadrobić zaległe kultowe filmy i seriale, poza wspomnianymna Netflix znajdzieciei wiele innych.