Donald Sutherland jako hollywoodzki rekin

Niedawno pisaliśmy, że do obsady serialowej wersjidołączyły Kiernan Shipka Diane Kruger . Dziś poznajemy kolejne nazwiska, które pojawią się na liście płac. Są to Thomas Dekker Finn Jones i Donald Sutherland Film George'a Huanga , znany pod oryginalnym tytułem, jednocześnie celebrował i wyszydzał hollywoodzki system studyjny. W nowej wersji, za scenariusz której odpowiada Kathleen Robertson ), młoda kobieta imieniem Lou (w tej roli Shipka ) rozpoczyna pracę w studiu filmowym zarządzanym przez Joyce ( Kruger ). Pracujący w firmie manipulatorzy i intryganci nie spodziewają się, że dziewczyna wykiwa ich wszystkich. Sutherland zagra Redmonda, schorowanego prezesa założonego przez jego dziadka studia Fountain Pictures. Mizogin i seksualny predator, choć przykuty do łóżka, nie zamierza oddać władzy i wciąż torpeduje działania Joyce.Oferująca krótkie filmiki do oglądania na smartfonach platforma Quibi ma wystartować 6 kwietnia. W przygotowaniu jest około 50 seriali. "Swimming with Sharks" nie ma jeszcze daty premiery.