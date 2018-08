Dwayne Johnson jako hawajski król w filmie Roberta Zemeckisa

Getty Images © Jeff Spicer

Studia Warner Bros i New Line wygrały licytację, której przedmiotem był projekt filmu. Jego gwiazdą będzie Dwayne Johnson , a za kamerą stanie Robert Zemeckis Johnson wcieli się w legendarnego hawajskiego króla Kamehamehę, który jako pierwszy zjednoczył zwaśnione wyspy, wypełniając proroctwo, i został władcą Królestwa obejmującego cały archipelag. Zainicjował również handel z Europą i USA.Gwiazdor od lat marzył o zagraniu Kamehamehy. Wreszcie na planiezdecydował, że nadszedł czas. Aktor wymarzył sobie historyczny epos w rodzaju, do napisania scenariusza zatrudnił więc Randalla Wallace'a , który pracował nad filmem Mela Gibsona Zdjęcia do filmu mają ruszyć w 2020 roku.