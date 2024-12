Dlaczego Daniel Craig nie zagrałby geja w czasie, gdy był Bondem?

Daniel Craig w filmie "Nie czas umierać"

O czym opowiada "Pedał" Williama S. Burroughsa?

Zobacz zwiastun filmu "Queer"

W rozmowie z brytyjskim wydaniem Sunday Timesa Daniel Craig opowiedział jak rola Jamesa Bonda wpłynęła na jego decyzje dotyczące występów w innych produkcjach. Przyznał, że nie mógłby wówczas przyjąć roli w takim filmie jak " Queer – stwierdził. Daniel Craig wcielał się w Bonda od 2006 do 2021 roku. Pierwszym filmem z serii, w którym mogliśmy go zobaczyć, było " Casino Royale ", ostatnim – " Nie czas umierać ". Aktor przyznał, że praca ta była dla niego wyczerpująca pod względem emocjonalnym:Jednocześnie aktor podkreślił, że nie uważa, by przyjęcie roli geja w czasie, gdy grał Bonda miało być manifestem męskości."Pedał" to druga powieść Williama S. Burroughsa , w której autor kontynuuje wątki rozpoczęte w debiutanckim "Ćpunie". Ze względu na obsceniczne sceny i śmiałe opisy seksu męsko-męskiego wydawnictwa w Stanach Zjednoczonych przez długi czas nie były nią zainteresowane. Książka została wydana dopiero w 1985 roku, po ponad trzech dekadach od jej ukończenia. W Polsce ukazała się nakładem wydawnictwa Phantom Press w 1993 roku. W oficjalnym opisie możemy przeczytać: Queer " zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Wenecji. Danielowi Craigowi partneruje w nim Drew Starkey . Zobaczcie zwiastun: