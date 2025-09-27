Newsy Filmy Nieśmiertelny Henry Cavill ma brata. To gwiazda wrestlingu
Filmy

Nieśmiertelny Henry Cavill ma brata. To gwiazda wrestlingu

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Mistrz+WWE+Drew+McIntyre+w+obsadzie+widowiska+%22Nie%C5%9Bmiertelny%22-163136
Nieśmiertelny Henry Cavill ma brata. To gwiazda wrestlingu
źródło: Getty Images
autor: Ethan Miller
Zdjęcia do widowiska "Nieśmiertelny" mogły zostać przesunięte po kontuzji Henry'ego Cavilla, ale to wcale nie oznacza, że przygotowania do filmu zostały całkowicie wstrzymane. Właśnie poznaliśmy nowego członka obsady.

Z WWE na plan "Nieśmiertelnego"



Nowym nabytkiem jest Szkot Drew McIntyre. To gwiazda wrestlingu, dwukrotny mistrz WWE i zwycięzca Royal Rumble w 2020 roku. W nowym "Nieśmiertelnym" przypadła mu w udziale rola Angusa MacLeoda, czyli brata tytułowego bohatera.

Widowisko Chada Stahelskiego nie jest aktorskim debiutem McIntyre'a. Wcześniej zagrał niewielką rolę w akcyjniaku "The Killer's Game". Co ciekawe, gwiazdą i jednym z producentów tamtego filmu był Dave Bautista, który tak się składa, że jest już w obsadzie nowego "Nieśmiertelnego".


Oryginalny "Nieśmiertelny" z 1986 roku był historią szkockiego wojownika, który po śmierci na polu bitwy odkrywa, że nie może normalnie umrzeć. Jest bowiem jednym z nieśmiertelnych, którzy skazani są na wieczne życie, chyba że zabije ich inny nieśmiertelny. A to jest bardzo prawdopodobne, bowiem na końcu może zostać tylko jeden nieśmiertelny, który otrzyma tajemniczą nagrodę... 

Scenarzystą nowej wersji jest Michael Finch. W obsadzie są również: Karen Gillan, Djimon Hounsou oraz Russell Crowe w roli mentora głównego bohatera.

Zdjęcia powinny ruszyć na początku przyszłego roku.

Zwiastun filmu "The Killer's Game"




Powiązane artykuły Drew Galloway

Zobacz wszystkie artykuły

Highlander  (2026)

 Highlander

Nieśmiertelny  (1986)

 Nieśmiertelny

Nieśmiertelny II: Nowe życie  (1991)

 Nieśmiertelny II: Nowe życie

Nieśmiertelny III: Mag  (1994)

 Nieśmiertelny III: Mag

Najnowsze Newsy

Filmy

Streep i Weaver razem na ekranie. Co wiemy o ich projekcie?

2 komentarze
Filmy

Z "Andora" do "Opowieści z Narnii"

Inne Filmy

20 najlepszych polskich dokumentów powraca na duży ekran!

Glen Powell nie chciał fotki ze swoim idolem. Powód: cancel culture

16 komentarzy
Filmy Box office

Box Office: Warner Bros. z najlepszym kinowym rokiem od lat

5 komentarzy
Filmy

"Avatar: Istota wody" wraca do kin z fragmentami "Avatara 3"

6 komentarzy
Filmy

Filmweb poleca "Jedną bitwę po drugiej" Paula Thomasa Andersona

8 komentarzy