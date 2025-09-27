Nieśmiertelny Henry Cavill ma brata. To gwiazda wrestlingu

Zdjęcia do widowiska "Nieśmiertelny" mogły zostać przesunięte po kontuzji Henry'ego Cavilla, ale to wcale nie oznacza, że przygotowania do filmu zostały całkowicie wstrzymane. Właśnie poznaliśmy nowego członka obsady.
Z WWE na plan "Nieśmiertelnego"
Nowym nabytkiem jest Szkot Drew McIntyre
. To gwiazda wrestlingu, dwukrotny mistrz WWE i zwycięzca Royal Rumble w 2020 roku. W nowym "Nieśmiertelnym
" przypadła mu w udziale rola Angusa MacLeoda
, czyli brata tytułowego bohatera.
Widowisko Chada Stahelskiego
nie jest aktorskim debiutem McIntyre'a
. Wcześniej zagrał niewielką rolę w akcyjniaku "The Killer's Game"
. Co ciekawe, gwiazdą i jednym z producentów tamtego filmu był Dave Bautista
, który tak się składa, że jest już w obsadzie nowego "Nieśmiertelnego
".
Oryginalny "Nieśmiertelny"
z 1986 roku był historią szkockiego wojownika, który po śmierci na polu bitwy odkrywa, że nie może normalnie umrzeć. Jest bowiem jednym z nieśmiertelnych, którzy skazani są na wieczne życie, chyba że zabije ich inny nieśmiertelny. A to jest bardzo prawdopodobne, bowiem na końcu może zostać tylko jeden nieśmiertelny, który otrzyma tajemniczą nagrodę...
Scenarzystą nowej wersji jest Michael Finch
. W obsadzie są również: Karen Gillan
, Djimon Hounsou
oraz Russell Crowe
w roli mentora głównego bohatera.
Zdjęcia powinny ruszyć na początku przyszłego roku.
Zwiastun filmu "The Killer's Game"