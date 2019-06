E3 2019: "Wiedźmin 3" i inne gry zmierzające na Nintendo Switch

Nintendo po raz kolejny nie organizowało dużej prezentacji, a wyemitowało specjalny, 40-minutowy Nintendo Direct, podczas którego przedstawiło swoje plany wydawnicze na ten rok. Od jakiegoś czasu pod sieci krążyły plotki, że na Switchu pojawi sięi teraz już wiemy, że jeszcze w tym roku zagramy w największą grę CD PROJEKT RED gdziekolwiek i kiedykolwiek. Poniżej znajdziecie pełen zapis Nintendo Direct i listę zapowiedzi.: powstaje sequel i ujawniono pierwsze zapowiadające go wideo.: latem do grywalnych postaci dołączą bohaterowie "Dragon Quest XI S" oraz Banjo i Kazooie: premiera w 2020 roku na Nintendo Switch: turowa strategia na licencji nowego serialu Netfliksa trafi na Nintendo Switch.: nowe action RPG od Square Enix.: kolekcja 3 klasycznych gier Square jeszcze dziś do pobrania z Nintendo eShop.: premiera w 2020 roku.: premiera jesienią 2019: premiera jeszcze w tym roku.: premiera 24 września 2019 roku.: premiera 20 marca 2020 na Nintendo Switch.: premiera 20 września 2019.: premiera w listopadzie tego roku, tylko na Nintendo Switch.: nowy zwiastun zmierzającej na Switcha produkcji Platinum Games.: premiera 13 września 2019 na Nintendo Switch.: kolekcja starych gier z serii Contra jeszcze dziś będzie dostępna do pobrania: kompletna edycja z dodatkami jeszcze w tym roku na Switchu.: obie gry jesienią trafią na Nintendo Switch.: premiera jesienią tego roku.: premiera jeszcze w tym roku.: premiera 20 września 2019.: premiera 3 września 2019.: gra trafi na Nintendo Switch 27 września 2019 roku.