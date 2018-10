Emma Thompson w ekranizacji "Dziewczyny, którą nigdy nie byłam"

Getty Images © Rich Polk



) dołączyła do obsady filmu. Nowym nabytkiem jest również Chris O'Dowd ).Obraz jest ekranizacją powieści Caitlin Moran wydanej w Polsce pod tytułem. Główną rolę zagra Beanie Feldstein . W obsadzie są również: Alfie Allen Sarah Solemani . Obraz wyreżyseruje Coky Giedroyc według scenariusza napisanego przez samą Moran Urodzona w robotniczej, wielodzietnej rodzinie Johanna Morrigan, wyrasta na niegrzeszącą urodą nastolatkę z nadwagą. Jest za to obdarzona talentem literackim, ciętym językiem, a do tego ma obsesję na punkcie seksu. Wielka Brytania przełomu lat 80 i 90-tych widziana jej oczami nabiera ciekawego kolorytu. Polityka, codzienność, używki i moralność mają tu różne odcienie. Czy Margarete Thatcher była politycznym geniuszem czy ciemiężycielką klasy robotniczej? Czy dziewczyna uprawiająca często sex z przygodnymi mężczyznami to zdzira czy Poszukiwaczka Seksualnych Przygód?