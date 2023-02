Eryk Kulm jr i Michał Kwieciński zdradzają sekrety z planu "Filipa"

Wielkimi krokami zbliża się długo wyczekiwana premiera filmu(w kinach 3 marca). W tytułowej roli zobaczymy Eryka Kulma jr , który na potrzeby tej produkcji przeszedł spektakularną metamorfozę.– zdradza aktor. W jaki sposób przygotowywał się do zagrania pierwszej głównej roli w swoim życiu? Co było dla niego największym wyzwaniem? Już dziś zobacz pierwszy zakulisowy materiał, w którym twórcy zdradzają sekrety z planu filmu Michał Kwieciński – reżyser, scenarzysta i producent, wielokrotnie już podkreślał, że Eryk Kulm jr był dla niego jedynym i oczywistym kandydatem do zagrania głównej roli w jego najnowszym filmie. Nie miał żadnych wątpliwości, że to właśnie on idealnie wcieli się w tytułowego (anty)bohatera. Jednak zanim aktor wszedł na plan, poświęcił rok na przygotowania.– podkreśla Michał Kwieciński Wszystko to poskutkowało spektakularną metamorfozą aktora. Na ekranie Eryk Kulm jr przyciąga wzrok i hipnotyzuje. Jego wyrzeźbione ciało robi ogromne wrażenie.– zdradza Eryk Kulm jr w zakulisowym materiale z planu, który od niedawna można oglądać w sieci.Niesamowitą formę fizyczną aktora widać szczególnie w scenach kręconych na sali balowej, którą Filip samotnie odwiedzał w nocy i która stała się dla niego ogromną salą gimnastyczną.– wyjaśnia Michał Kwieciński – dodaje Eryk Kulm jr