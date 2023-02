Vito Bambino wydaje "Podpalmy to"

Posłuchaj w cyfrze: https://vitobambino.lnk.to/PodpalmyTo Muzyka i tekst ilustrują fabułę filmu " Filip " – wojennego dramatu w reż. Michała Kwiecińskiego , który na ostatnim FPFF w Gdyni został uhonorowany Srebrnymi Lwami oraz nagrodami za najlepsze zdjęcia ( Michał Sobociński ) i charakteryzację ( Dariusz Krysiak ). Intrygująca i wielowątkowa fabuła dramatu koncentruje się na losach tytułowego bohatera (w tej roli Eryk Kulm Jr. ), który po stracie rodziny, ukrywa swoje żydowskie pochodzenie, pracując jako kelner luksusowego hotelu w samym w sercu nazistowskich Niemiec. Film powstał na postawie powieści Leopolda Tyrmanda Jak podkreśla reżyser " Filipa ", Michał Kwieciński : "wrażliwość i szczerość jest naczelną cechą Vito i jego twórczości. To on wyraża duszę młodego pokolenia, a napisany przez niego utwór idealnie uzupełnia przekaz filmu."Pragnienie zemsty pali od środka bohatera nowego utworu Vito. Dawne miejsce przyjaźni (najpewniej) zastępuje złość i zawiść. Bohater piosenki czeka tylko na okazję, w której będzie mógł zrealizować zasadzkę, którą planuje już od dłuższego czasu. Na kogo czyha i czym zasłużył ten, w którego wymierzona jest zemsta?Vito Bambino:"Zacznijmy od tego, że utwór "podpalmy to" jest utworem "na zlecenie". Gdy dostałem propozycję zrobienia piosenki promującej film " Filip " (reż. Michał Kwieciński ) początkowo pomyślałem, że to będzie klasyczna, szybka fucha bez większego emocjonalnego podejścia. Początkowo jedynie Olek Świerkot, o którym już z wyprzedzeniem wiedziałem, że będzie produkował ten utwór, był dla mnie motywującym argumentem, aby się zgodzić. Oczywiście ta zgoda była uwarunkowana faktem, iż ostateczną decyzję mogę podjąć dopiero po obejrzeniu filmu. Tak więc, gdy już z Olkiem włączyliśmy film by wiedzieć z czym się mierzymy - po pierwszych pięciu minutach było jasne, że w to wchodzimy! Tytułowy protagonista Filip ( Eryk Kulm ) mierzy się z Historią w tak delikatny, wrażliwy i własny sposób, że pierwsze zdanie nasuwało się na język samo z siebie: Bo skoro nic nie jest już ważne. Co wtedy? Jak wyglądamy i co się z nami dzieje, kiedy wrogowie zedrą z nas ostatnie uczucie. Ostatnie "coś" na czym nam zależy. Moim zdaniem... Podpalmy to."Autorami muzyki są: Vito Bambino i Olek Świerkot. Tekst napisał Vito Bambino. W nagraniu oprócz artysty wzięli udział także: Olek Świerkot (mandolina, gitara, syntezatory, programowanie), Agnieszka Bigaj (chórki), Magdalena Laskowska (skrzypce), Paweł Harańczyk (pianino) i Marcin Ułanowski (perkusja). Mix: Olek Świerkot, Adam Toczko. Mastering: Adam Toczko.Teledysk wyreżyserował Vito Bambino.Vito Bambino – wokalista, autor tekstów, kompozytor, aktor oraz lider zespołu Bitamina. W 2020 r. pojawił się jego solowy album "Poczekalnia", skąd pochodzi m.in. numer "Bunkrów Nie Ma". Znany jest także z przebojowych singli jak "Nudy" czy "Poszło". Każdemu wydaniu towarzyszą oryginalne teledyski, których pomysłodawcą i nierzadko twórcą jest sam Vito. Ukazująca się wiosną 2023 r. płyta "Pracownia" będzie drugim solowym krążkiem w dorobku artysty. Jednym z utworów promujących płytę jest "Etna".Klipy na Youtube . Profil na Instagramie . Informacje na Facebooku