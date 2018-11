Eva Longoria wyreżyseruje komedię o grupie księgowych

Getty Images © Carlos Tischler

Znana m.in. z Eva Longoria zadebiutuje za kamerą. Aktorka nakręci dla studia Universal Pictures komedięTo opowieść o grupie księgowych, które łączą siły przeciwko grupie męskich współpracowników, by wyjaśnić sprawę oszustwa i uratować swoje posady. Film ma być utrzymany w podobnym tonie co, komedia z 1980 roku z Jane Fondą Producentem filmu jest Paul Feig , a scenariusz napisała Sarah Rothschild.Dla Longorii będzie to pełnometrażowy debiut reżyserski, ale nie debiut za kamerą. Aktorka kręciła już wcześniej odcinki seriali, m.in.