Box Office USA: Rekordowy "Flash"! Ma największy spadek w DC

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 23-25 czerwca



Jeszcze w piątekBrakuje mu już tylko 34 mln dolarów, by zostać najbardziej kasową komiksową produkcją roku.Tymczasemznika z afisza w ekspresowym tempie. Drugi weekend to w jego przypadku spadek wpływów aż o 72,5%.(o 73,8%). Po 11 dniachwciąż nie osiągnął w amerykańskich kinach 100 milionów dolarów wpływów.Może nawet nie być na podium. Na razie wpływyszacowane są na 15,3 mln dolarów. Wystarczy jednak, że będą o kilkaset tysięcy niższe, a numerem trzy zostanie nowość. Komedia z kategorią R i Jennifer Lawrence w roli głównej sprzedał się lepiej od prognoz, które dawały jej w okolicach 12 milionów dolarów. Tymczasem obecne szacunki mówią aż o 15,1 mln dolarów.Drugą nowością w pierwszej dziesiątce jest. Nowy film Wesa Andersona debiutował w ubiegłym tygodniu ustanawiając postpandemiczny rekord średniej wpływów na kin. Teraz trafił do szerokiej dystrybucji iDotychczas najlepszym osiągnięciem było 8,53 mln dolarówPo drugim najgorszym otwarciu w historii Pixara miała zaskakująco udany drugi weekend. Wpływy spadły zaledwie o 38%, co pozwoliło animacji utrzymać drugą lokatę. Nie jest też już najgorzej sprzedającą są produkcją Pixara . Choć w awansie pomógł fakt, że po zgarnięciu 61,6 mln dolarównie mogło dalej zarabiać, bo kina zostały zamknięte z powodu COVID-19.Z koleiI na razie ją przegrywa. Po 17 dniach ma wpływy zaledwie o 7% wyższe niż, choć przewaga na otwarcie wynosiła 36%. Nadma 26% przewagi, choć miał otwarcie o prawie 300% lepsze.Na najbliższy piątek planowane są dwie duże premiery kinowe. Pierwszą jest przygodowe widowisko. Drugą - animacja DreamWorks. Do szerokiej dystrybucji powinien też trafić obecny od jakiegoś czasu w wybranych kinach film A24