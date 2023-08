"Flash" na HBO Max. Data premiery ujawniona

"Flash": o filmie

Zwiastun filmu "Flash"

miał premierę kinową 14 czerwca. Przy budżecie rzędu 200 milionów dolarów film zarobił na całym świecie zaledwie 268 milionów. W naszej recenzji pisaliśmy:Fabuła filmu prezentuje się następująco: Barry używa swojej mocy do podróży w czasie, żeby zmienić wydarzenia z przeszłości. Kiedy jednak próbuje ocalić rodzinę, mimowolnie zmienia przyszłość. Barry zostaje więźniem rzeczywistości, w której generał Zod powraca i grozi powszechnym zniszczeniem. W tym świecie nie ma jednak żadnych superbohaterów, do których można by się zwrócić. Chyba, że Barry przekona do przerwania emerytury zupełnie innego Batmana i uratuje uwięzionego Supermana, również nie takiego, jakiego się spodziewa. Jedyną nadzieją Barry'ego na uratowanie świata, w którym przebywa i na powrót do przyszłości, którą zna, pozostaje wyścig o życie. Tylko czy ostateczne poświęcenie wystarczy do przywrócenia dawnego biegu wydarzeń?Film wyreżyserował Andy Muschietti (" To ") według scenariusza Christiny Hodson (" Ptaki nocy "). Obsadę zasilili także: Sasha Calle Antje Traue oraz Michael Keaton