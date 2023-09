Tim Burton krytykuje A.I., studia filmowe i "Flasha". Wspomina niezrealizowanego "Supermana" z Nicolasem Cage'em

Tim Burton o niezrealizowanym "Supermanie"

Tim Burton nie jest fanem A.I.

, powiedział Tim Burton o niezrealizowanym projekcie "Superman Lives".Do roli głównej wybrał Nicolasa Cage'a . Po dwóch latach przygotowań i preprodukcji projekt trafił jednak na półkę. Michael Keaton wrócił w filmie do roli Batmana , a w jednej ze scen Nicolas Cage pojedynkował się jako Superman z wielkim pająkiem. Burton skomentował ten fakt i powiązał go z tematem wykorzystania sztucznej inteligencji przez Hollywoodzkie studia., narzeka Burton , mówiąc, że Disney i Warner Bros. zmieniają twórców w "niewolników" i "mogą robić co chcą" z owocami ich pracy. Burton skrytykował też stworzone przez sztuczną inteligencję wersje disnejowskich postaci naśladujące jego charakterystyczny styl.