FOTO: Stallone pozdrawia z planu "Rambo 5"

Wczoraj rozpoczęły się zdjęcia do piątej części. Z tej okazji Sylvester Stallone zaprezentował pierwsze fotosy z planu.W piątej części Rambo będzie musiał walczyć z meksykańskim kartelem specjalizującym się w handlu ludźmi. Zapalnikiem intrygi stanie się wizyta Marii, przyjaciółki rodziny, która dbała o dom Johna Rambo. Zrozpaczona kobieta informuje bohatera o tym, że jej wnuczka zaginęła, kiedy wraz z grupą przyjaciół wybrała się do Meksyku na imprezę. Tak rozpoczyna się brutalna podróż do piekła. Rambo towarzyszy w niej dziennikarz, którego przyrodnia siostra również zaginęła. Eks-komandos wykorzysta wszystkie umiejętności, jakie nabył walcząc ze zbirami na całym świecie, by uratować dziewczyny i zniszczyć organizację bogacącą się na cierpieniu innych.Zdjęcia kręcone będą w Londynie, Bułgarii i na Wyspach Kanaryjskich.