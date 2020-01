Czy tak mógł wyglądać Epizod IX "Gwiezdnych wojen"?

Getty Images © Ethan Miller

Od momenty premiery widowiskainternet bawi się w kolektywne "co by było, gdyby". Na portalu Reddit krążą opisy scenariuszaautorstwa Dereka Connolly'ego Colina Trevorrowa , który miał początkowo stanąć za kamerą filmu (w końcu wyreżyserował go J.J. Abrams ). Przecieki podsumowali ostatnio m.in. YouTuber Robert Meyer Burnett oraz portal The Playlist.Kiedy po raz pierwszy pojawiły się wspomniane plotki - z których wynikało m.in., że matka Rey była służącą Lei - Trevorrow błyskawicznie je zdementował. Podobno reakcja twórcy wynikała jednak z tego, że wspomniane elementy fabuły pochodziły z innej wersji scenariusza, nad którą pracował Jack Thorne . Opisana poniżej fabuła podobno zgadza się z raportami osób pracujących przy projekcie.Film Trevorrowa miał nosić tytułW przeciekach zacytowano nawet otwierającą film narrację. Brzmi ona następująco:Po pierwsze: w filmie nie pojawia się imperator Palpatine - jest jedynie wspomniany. Po drugie: postać Rose Tico odgrywa dużo większą rolę niż w. Wbrew zapowiedziom Trevorrowa Leia nie znajduje się na pierwszym planie - możliwe zatem, że poniższa fabuła pochodzi z wersji napisanej już po śmierci Carrie Fisher Fabularnym punktem wyjścia jest wspomniane w otwarciu odcięcie komunikacji przez Najwyższy Porządek. To główna przeszkoda, którą muszą pokonać rebelianci, chcący wykorzystać wiadomość o wyczynie Luke'a Skywalkera na planecie Crait do zainspirowania powszechnego buntu.W otwierającej sekwencji Finn, Rose i BB8 kradną Gwiezdny Niszczyciel pełen starych imperialnych broni i pojazdów. Podczas tej akcji Finn rozpoznaje jednego ze szturmowców, który jest jego byłym towarzyszem broni. Finn i Rose zostają schwytani i trafiają do obozu dla jeńców. Rose zostaje przesłuchana przez Huxa. Finnowi udaje się uciec i zrekrutować do pomocy innych szturmowców, którzy stają się nową rebeliancką armią. Dochodzi do powstania.Tymczasem Rey (uzbrojona w podwójny miecz świetlny w stylu Dartha Maula) i Poe Dameron udają się na własną misję. Rey wciąż wierzy, że w Kylo Renie drzemie dobro. Ren tymczasem odnajduje Holocron Sithów, za pośrednictwem którego pojedynkuje się z duchem Dartha Vadera.Finałowa bitwa ma miejsce na ulicach Coruscant: szturmowcy pod wodzą Finna atakują wiszący nad miastem statek Najwyższego Porządku. Dołączają do nich rebelianci w skradzionych pojazdach przemalowanych na barwy Ruchu Oporu. Równocześnie toczy się bitwa powietrzna, w której bierze udział Poe Dameron.Dowiadujemy się, że to Kylo Ren zabił rodziców Rey, a ona nie jest spokrewniona z Palpatine'em. Duchy Luke'a, Obi-Wana i Yody pomagają Rey w ostatecznym starciu z Renem. Rycerze Jedi usiłują nawrócić go na jasną stronę, ale Ben "gaśnie" i próba kończy się porażką.W finale Finn i Rose przewożą grupę władających Mocą dzieci (w tym chłopca z miotłą z) na odosobnioną planetę. Tam Rey będzie mogła wytrenować kolejne pokolenie Jedi.I jak podoba Wam się taka wersja? Czy Trevorrow nakręciłby lepszy film niż J.J. Abrams