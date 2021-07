FOTO: Zadziwiająca metamorfoza Joaquina Phoeniksa

Do sieci wyciekły pierwsze zdjęcia Joaquina Phoeniksa z planu "Disappointment Blvd." w reżyserii Ariego Astera (" Hereditary ", " Midsommar "). Słynący z drastycznych ekranowych metamorfoz aktor przechadzał się boso i bez koszuli po jednej z ulic Montrealu.Fabuła "Disappointment Blvd." trzymana jest na razie w tajemnicy. Oficjalnie ma to być "intymna, rozpisana na dekady opowieść o jednym z wybitniejszych przedsiębiorców w historii".Zdjęcia rozpoczęły się w ubiegłym miesiącu i potrwają do października. W obsadzie znaleźli się także Nathan Lane Filmografię Phoeniksa zamyka inspirowany komiksami DC dramat sensacyjny " Joker " z 2019 roku. Film okazał się gigantycznym sukcesem kasowym i artystycznym - zarobił ponad miliard dolarów, zdobył Złotego Lwa w Wenecji, a odtwórcy tytułowej roli przyniósł pierwszego w karierze Oscara.