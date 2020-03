Fani Bonda proszą, by opóźnić premierę "Nie czas umierać"

Na stronie internetowej MI6-HQ - największym fanowskim serwisie poświęconym Jamesowi Bondowi - został dziś opublikowany list otwarty do producentów filmów o przygodach agenta 007. Autorzy tekstu proszą adresatów, by w związku z epidemią Koronawirusa opóźnili oni premieręW liście czytamy, iż we Włoszech, Francji, Szwajcarii, Japonii, Hong Kongu oraz Południowej Korei - krajach, z których pochodziła ponad 1/3 zarobków- władze wprowadziły zakaz bądź ograniczenie zgromadzeń publicznych. Zdaniem autorów w wyniku obostrzeń znacznie mniej osób wybierze się do kin naZa opóźnieniem premiery przemawia także fakt, że, gdy widowisko 3 kwietnia ruszy na podbój ekranów, choroba osiągnie poziom szczytowy w Stanach Zjednoczonych. Nawet, jeśli tamtejszy rząd nie zdecyduje się zamknąć multipleksów, to i tak frekwencja w nich będzie znacznie niższa.Autorzy listu proszą, by przesunąć premieręna lato, gdy władzom uda się zapanować nad epidemią wirusa.Na razie producenci nie ustosunkowali się do apelu fanów.