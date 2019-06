Firefly będzie jednym ze złoczyńców w "The Batman"?

Jak wiadomo wma się pojawić co najmniej kilku wrogów superbohatera znanych z kart komiksów. Jednak Matt Reeves , reżyser przedsięwzięcia, nie ujawnił ich tożsamości. To zaś zrodziło całą falę spekulacji. Najnowszych dostarcza portal Geeks WorldWide.Otóż zdaniem strony jedną z osób, z którymi będzie musiał radzić sobie Robert Pattinson , odtwórca roli Batmana, został Firefly. Jest to postać komiksowa o burzliwej historii. Kilkakrotnie restartowano jego biografię. Zmianie ulegały też osoby, które kryły się za kostiumem złoczyńcy.ma być profesjonalnym podpalaczem. Ma obsesję na punkcie miejsc, do których nie miał dostępu jako pozbawiony rodziny dzieciak. Dlatego teraz chce je wszystkie zniszczyć. GWW twierdzi, że Reeves poszukuje do roli aktora w wieku 20-30 lat.Geeks WorldWide potwierdza też wcześniejsze doniesienia o tym, że wpojawią się: Pingwin (poszukiwany jest aktor w przedziale wiekowym 20-40 lat) oraz Kobieta-Kot (poszukiwana jest aktorka w przedziale wiekowym 20-30).W przypadku wszystkich powyższych ról pochodzenie rasowe aktorów nie ma znaczenia.