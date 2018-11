Ford nie chce Pratta w "Indianie Jonesie 5"?

W 2015 po raz pierwszy pojawiła się plotka, jakoby Chris Pratt miał przejąć po Harrisonie Fordzie rolę Indiany Jonesa. Ford jest potwierdzony jako gwiazda przygotowywanego właśnie najnowszego filmu o przygodach słynnego archeologa i najwyraźniej nie ma ochoty dzielić ekranu z gwiazdąZapytany ostatnio o to, czy Pratt dołączy do obsady filmu, Ford odpowiedział krótko:Nie wiadomo, czy był to jedynie niewinny żart czy może Ford wyraził swoje niezadowolenie z faktu, że to Pratt był typowany na jego następcę. Jakiś czas temu spekulowano, że nowy film może zawierać sceny retrospekcji, w których poznamy odtwórcę roli młodego Indiany. Mógłby on powrócić w kolejnych filmach, już bez Forda . Ale to tylko kolejna plotka. Forda zapytano też, kiedy właściwie ruszają zdjęcia do, ale ten po prostu nie wiedział. Zdradził jedynie, że scenariusz wciąż powstaje i "wszyscy są tym bardzo podekscytowani".Za kamerą stanie oczywiście Steven Spielberg . Premierę zaplanowano na lipiec 2021.