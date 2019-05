Fraser, Welling w serialowej wersji "Psów wojny"

Właśnie ruszyły prace na planie bardzo luźnego serialowego remake'u filmu z 2012 roku. Projekt nosi tytułi powstaje na zlecenie skandynawskiej platformy Viaplay.Gwiazdami 10-odcinkowego serialu są: Brendan Fraser ), Tom Welling ), Elena Anaya ), Saïd Taghmaoui ), Ken Duken ) oraz August Wittgenstein ). Jego twórcą jest Jeff Most , który był producentem oryginału.Kiedy dochodzi do katastrofy prywatnego, wysoce zaawansowanego satelity medycznego, właściciel projektu, miliarder Peter Swann ( Fraser ) i jego narzeczona, lekarka-wizjonerka dr Graciela Davila ( Anaya ) zatrudniają byłego specjalistę od kontrwywiadu, kapitana Vincenta Corbo ( Welling ), by zbadał sprawę. Corbo organizuje ekipę, która odkrywa, że za "wypadkiem" mogli stać zarówno biznesowi konkurenci Swanna, skorumpowani członkowie rządu lub też tajny syndykat zbrodni.