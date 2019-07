GDYNIA 2019: Zespół Selekcyjny festiwalu protestuje

Wszyscy członkowie Zespołu Selekcyjnego pracującego przy Konkursie Głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zrezygnowali z członkostwa w Radzie Programowej imprezy.Zespół Selekcyjny to grupa specjalistów, którzy rekomendują tytuły filmów do Konkursu Głównego Festiwalu. W poniedziałek o swojej rezygnacji poinformowała scenografka Jagna Janicka , we środę dołączył do niej reżyser Jakub Czekaj . Dzisiaj pełniąca funkcję przewodniczącej Zespołu Selekcyjnego reżyserka Kinga Dębska powiadomiła o tym, że decyzję o rezygnacji podjęli wszyscy członkowie rady. Zasiadali w niej również reżyser Leszek Dawid oraz reżyser i operator Wojciech Staroń Decyzja członków Zespołu jest odpowiedzią na kontrowersje wokół ogłoszonego przez Festiwal programu Konkursu Głównego. Wśród 16 tytułów, które będą w tym roku walczyć o Złote Lwy, zabrakło czterech filmów rekomendowanych przez kapitułę pod przewodnictwem Dębskiej . Mowa o następujących trzech produkcjach: Xawerego Żuławskiego . Czwarty, Doroty Kędzierzawskiej , został przez nią wcześniej wycofany z konkursu.Protest wyraziła również Gildia Reżyserów Polskich., napisali w swoim oświadczeniu reżyserzy.– napisał dyrektor festiwalu Leszek Kopeć, który kwestionuje powody tej rezygnacji. Powołuje się on na regulamin, zgodnie z którym to Komitet Organizacyjny (w jakim zasiadają m.in. dyrektor festiwalu i przedstawiciele sponsorów imprezy), a nie Zespół Selekcyjny, podejmuje ostateczną decyzję o dopuszczeniu filmów do konkursu., czytamy w oficjalnym oświadczeniu dyrektora opublikowanym na stronie FPFF.Szefem Rady Programowej i członkiem Komitetu Organizacyjnego jest reżyser Wojciech Marczewski , który w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" powiedział jednak, żeTegoroczna edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w dniach 16-21 września.