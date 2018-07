Gunn 2? Twórca "Ricka i Morty'ego" kaja się za żarty o pedofilii

Getty Images © Emma McIntyre



3 2 1



Po zakończonej sukcesem kampanii przeciwko Jamesowi Gunnowi , prawicowi bloggerzy przypuścili zmasowany atak na kolejną znaną postać, która publicznie krytykuje Donalda Trumpa. Tym razem jednak efekt ich działań jest odmienny.Z grzechów przeszłości musi się tłumaczyć Dan Harmon , twórca popularnego serialu animowanego. W weekend przypomniane zostało jego wideo, które nakręcił dla Channel 101. Był to projekt naśmiewający się z tego, jak stacje telewizyjne tworzą seriale.Pięciominutowe wideo Harmona to "pilot" serialu, zrealizowany w zamyśle jako parodia. Jest to historia Daryla (grany przez samego Harmona ) - psychiatry, który przypisuje swojemu pacjentowi środki nasenne i kiedy ten zasypia, zakrada się do jego domu, by zgwałcić jego niedawno narodzone dziecko. Potem jest jeszcze jedna scena napaści na dziecko. W wideo nie wystąpiły żywe dzieci. Zastąpione zostały lalkami, dzięki czemu dokładnie pokazano, co czyni ze swoimi ofiarami bohater filmu.Gdy tylko wideo zostało przypomniane, na twórcęposypały się gromy. Oburzeni internauci twierdzili, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tak chorego pomysłu. Dan Harmon zgadza się z tymi głosami i w poniedziałek publicznie przeprosił, za to, co zrobił. W specjalnym oświadczeniu napisał, że szybko zdał sobie sprawę, że zawiódł w próbie stworzenia parodii i że jego wideo tylko obrażało ludzi. Dlatego też szybko usunął klip ze strony Channel 101.- napisał. -Głos zajęli już szefowie Adult Swim, dla której to stacji Dan Harmon realizuje. Reakcja jest jednak inna niż w przypadku Disneya i Jamesa Gunna . Adult Swim, przynajmniej na razie, nie zamierza Harmona zwalniać. W oświadczeniu podkreślono, że wideo jest obraźliwe i nie reprezentuje wartości, jakie są ważne dla Adult Swim. Jednocześnie stacja zauważa, że Harmon zrozumiał swój błąd i szczerze za niego przeprosił.