Gwiazda Lanthimosa w nowym filmie twórcy "Sukcesji"?

Fani kina Yórgosa Lánthimosa i serialu "Sukcesja" mogą podać sobie ręce. Jak ekskluzywnie informuje portal Deadline, Jesse Plemons znajdzie się w obsadzie nowego projektu na podstawie scenariusza Jesse’ego Armstronga. W "Jonty" aktor będzie piastował główną filmową rolę.
"Jonty" – co wiemy o filmie?
U boku wyróżnionego na festiwalu w Cannes Jessego Plemonsa
wystąpi inny aktor z prestiżową nagrodą na koncie. W "Jonty" ważną rolę odegra bowiem Cole Escola
, laureat nagrody Tony znany z serialu "Mozart w miejskiej dżungli
". Na tę chwilę są to jedyni aktorzy, których udział w produkcji został potwierdzony przez dziennikarzy.
Getty Images © Bruce Glikas
Autorem scenariusza "Jonty" jest twórca "Sukcesji
" Jesse Armstrong
, który na potrzeby nowej produkcji połączył siły ze swoim regularnym współpracownikiem Samem Bainem
("Cztery lwy
"). Za kamerą produkcji ma stanąć Lorene Scafaria
, twórczyni głośnych "Ślicznotek
", która także współpracowała już z Armstrongiem
, reżyserując trzy odcinki "Sukcesji
" z późniejszych sezonów serialu.
Na tę chwilę wszelkie informacje na temat fabuły projektu są trzymane w tajemnicy. Wiemy, że film powstanie dzięki wysiłkom studia A24. Jak donosi Deadline, produkcją "Jonty" ma zająć się nawet sam Ari Aster
– reżyser niedawnego "Eddingtona
" czy "Midsommar
".
"Bugonia" – zwiastun filmu