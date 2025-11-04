Rola Bon Claya w "One Piece" Netflixa obsadzona

Na premierę czeka drugi sezon serialu "One Piece" Netfliksa, tymczasem rozpoczęto już kompletowanie obsady sezonu trzeciego. Do ekipy dołączył Cole Escola.
Kogo zagra Cole Escola w "One Piece"?
Getty Images © Hatnim Lee
Escola wcieli się w postać Benthama, znanego też jako Mr. 2 Bon Clay – wojownika, który walkę zmienia wręcz w sztukę. Inspirowana światem baletu postać to jeden z bardziej rozpoznawalnych bohaterów mangi Eiichirō Ody.
Choć w oryginale Bon Clay zaczyna jako przeciwnik Luffy’ego, z czasem staje się jego sprzymierzeńcem. W adaptacji Netfliksa bohater ma być osobą niebinarną. Cole Escola
ma na koncie m.in. broadwayowski spektakl "Oh Mary!".
Zdjęcia do 3. sezonu ruszą jeszcze w tym roku w Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki. Nad produkcją czuwają Ian Stokes
i Joe Tracz
, którzy pełnią funkcje showrunnerów, scenarzystów i producentów wykonawczych.
Adaptacja "One Piece
" w wersji aktorskiej okazała się sukcesem Netfliksa - pierwszy sezon z 2023 roku trafił na szczyt listy Top 10 w ponad 75 krajach, w tym w Japonii, co wcześniej nie udało się żadnemu anglojęzycznemu serialowi platformy. Produkcja wygenerowała 100 mln odsłon.
Premiera 2. sezonu, zatytułowanego "One Piece: Into the Grand Line
", zapowiedziana jest na 10 marca 2026 roku.
"One Piece" - zwiastun