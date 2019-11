Gwiazdor "Różowych lat 70." chciałby powrotu serialu?

Wróciła, wróciła, mówi się nawet o powrocie. Jaki jeszcze popularny sitcom nie doczekał się nowej wersji? A chociażby. Głos w temacie zabrał Wilmer Valderrama , który wcielał się w serialu w postać Feza.Aktor powiedział, że nie wyobraża sobie, by powstał reboot oryginału, bo jego magii nie da się tak łatwo powtórzyć. Nie znaczy to jednak, że nie ma on pomysłów na to, jak zebrać z powrotem ekipę pierwowzoru., przyznał Valderrama Warto jednak przypomnieć, żedoczekały się spin-offu, którego akcja rozgrywała się w latach 80,. Serial przetrwał jednak zaledwie jeden sezon.