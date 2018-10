Gwiazdorska obsada reżyserskiego debiutu Charliego Daya

Getty Images © Sarah Morris



W Los Angeles ruszyły dzisiaj zdjęcia do komediibędącej reżyserskim debiutem aktora Charliego Daya ).Imponującą obsadę zasilili m.in. Ken Jeong Edy Ganem . Realizację filmu finansują The Armory Films i Metalworks Pictures.to satyra na Hollywood. Bohaterem filmu jest niemy naiwniak ( Day ), który przyjeżdża po raz pierwszy do Los Angeles i niespodziewanie staje się gwiazdą.