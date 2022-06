HBO kasuje "Wychowane przez wilki". Czy to koniec serialu?

O czym opowiadał 2. sezon serialu "Wychowane przez wilki"?

Czy to koniec serialu "Wychowane przez wilki"?

Serial Killers: "Wychowane przez wilki" pierwszy sezon

Mamy złą wiadomość dla tych z Was, którzy czekali na ciąg dalszy przygód produkowanego przez Ridleya Scotta serialu " Wychowane przez wilki ". HBO Max ogłosiło, że rezygnuje z realizacji trzeciego sezonu. A to oznacza, że historia zakończy się na dwóch sezonach. Ostatni odcinek wyemitowano w marcu.W drugim sezonie serialu " Wychowane przez wilki " para androidów, Matka ( Amanda Collin ) i Ojciec ( Abubakar Salim ), wraz z gromadką sześciorga swoich ludzkich dzieci, dołączają do nowo utworzonej ateistycznej kolonii zamieszkującej tajemniczą tropikalną strefę planety Kepler 22 b. Jednak funkcjonowanie w tym nowym społeczeństwie to dopiero początek ich kłopotów, ponieważ "prawdziwe dziecko" Matki zagraża życiu tych, którzy są ostatnimi przedstawicielami rasy ludzkiej.Decyzja HBO Max została publicznie ogłoszona po tym, jak na Twitterze informację o skasowaniu serialu " Wychowane przez wilki " ujawnił grający Ojca Salim . Aktor twierdził, że oficjalnie nie zostało to ogłoszone, ponieważ twórcy serialu walczą o możliwość jego uratowania przez inną stację lub platformę.- napisał na Twitterze Salim . -Czy znajdzie się chętny na uratowanie serialu?