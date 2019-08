Harry Styles odrzucił awanse Małej Syrenki

Miesiąc temu informowaliśmy o tym, że Harry Styles ) prowadził negocjacje w sprawie dołączenia do obsady. Miał zagrać księcia, który skradł serce głównej bohaterki. Okazuje się jednak, że idol nastolatek ostatecznie odrzucił ofertę Disneya.Film jest aktorską wersją kolejnej disnejowskie animacji, w tym przypadku. Tytułową rolę zagra Halle Bailey . Zdjęcia planowane są na przyszły rok.Oryginał był historią Ariel, córki władcy oceanów. Bohaterka za wszelką cenę chce trafić do świata ludzi. Działając pod wpływem emocji, zawiera układ ze złą czarownicą morską Urszulą. Zgadza się oddać swój głos i ogon w zamian za parę nóg i szansę ponownego spotkania przystojnego księcia Eryka, którego uratowała po katastrofie statku. Wkrótce Ariel odkrywa, że milczenie wcale nie jest złotem, a korzyści, które odniosła dzięki układowi z Urszulą, są co najmniej wątpliwe.