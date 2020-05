Hayden Christensen powróci jako Anakin Skywalker?

Zapowiada się nie lada "powrót Jedi": podobno Hayden Christensen negocjuje warunki powrotu do roli Anakina Skywalkera. Aktor miałby wystąpić w serialu platformy Disney+ o Obi-Wanie Kenobim. Christensen zagrał ikoniczną postać w filmach " Atak klonów " i " Zemsta Sithów ", które opowiadały o tym, jak Skywalker zmienił się w Dartha Vadera. Powrót aktora do roli to na razie oczywiście plotka - ani aktor ani studio nie potwierdzili na razie tej informacji. Podobno w planach jest oficjalne ogłoszenie tego faktu podczas wydarzenia Star Wars Celebration, które ma odbyć się w sierpniu (i na razie nie zostało odwołane).Rola Christensena może nie być jednak duża. Prawdopodobnie chodzi jedynie o epizod (retrospekcję albo sekwencję snu) - zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że akcja serialu rozgrywać się będzie już po przemianie Anakina w Vadera. Nie byłby to zresztą pierwszy powrót Christensena do roli. W filmie " Skywalker. Odrodzenie " podczas sekwencji, gdy Rey słyszy głosy innych rycerzy Jedi, nie zabrakło również jego głosu.Zdjęcia do serialu miały ruszyć już w styczniu, ale w ostatniej chwili wstrzymano pracę - podobno ze względu na konieczność poprawienia scenariusza. Produkcja ma ruszyć na początku przyszłego roku. W roli głównej zobaczymy oczywiście Ewana McGregora a reżyserką serialu jest Deborah Chow