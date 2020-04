Hemsworth: nowy "Thor" będzie "dość szalony"

Wierzycie Chrisowi Hemsworthowi ? Bo jeśli mu wierzyć, nadchodzący film o przygodach marvelowskiego boga piorunów,, będzie nie lada kinowym doświadczeniem.Aktor podzieliłem się publicznie wrażeniami z czytania scenariusza autorstwa reżysera Taiki Waititego Wygląda na to, że jeśli komuś przypadł do gustu, może spodziewać się podniesienia poprzeczki. Sam Waititi powiedział przecież niedawno, że scenariusz nowego filmu przypomina "listę życzeń 10-latka i na wszystkie z nich powiedzieliśmy tak".O fabule filmu na razie nie wiadomo nic. Wiadomo jednak, żema wejść do kin 11 lutego 2022. W obsadzie - oprócz Hemswortha - są m.in. Natalie Portman