Hi, Barbie! Hi, VOD! Wiemy, kiedy hit z Margot Robbie trafi do streamingu

Kiedy "Barbie" trafi na VOD? Znamy datę premiery

Zobacz zwiastun "Barbie"

"Barbie" w podcaście Mam parę uwag

Oznacza to, że jeśli wolicie obejrzeć film Grety Gerwig w streamingu, będziecie mogli to zrobić zaledwie 46 dni po premierze kinowej, która odbyła się 21 lipca.Jeśli czekacie na " Oppenheimera ", który na wielkim ekranie zadebiutował tego samego dnia, będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość. Christopher Nolan zagwarantował sobie 120-dniowe okno na dystrybucję kinową. Reżyser jeszcze niedawno był związany z Warner Bros., jednak polityka studia, szybko udostępniającego swoje produkcje w streamingu, stała się kością niezgody, a w efekcie doprowadziła do końca współpracy. Ostatnim filmem Nolana dla studia był " Tenet ". " Oppenheimer " powstał dla Universal Pictures. Barbie zostaje wygnana z krainy Barbieland za to, że nie jest wystarczająco doskonała. Bohaterka wyrusza więc w podróż po prawdziwym świecie, w którym przeżywa niesamowite przygody. Zobaczcie zwiastun:Zachęcamy do wysłuchania odcinka podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o " Barbie ":