Hugh Jackman i Kate Hudson śpiewają Neila Diamonda w zwiastunie "Song Sung Blue"

Wytwórnia Focus Features dzieli się wyczekiwanym zwiastunem filmu dla wszystkich miłośników amerykańskiego rocka. W "Song Sung Blue" Hugh Jackman i Kate Hudson wcielą się w członków zespółu wykonującego covery Neila Diamonda, legendarnego autora "Sweet Caroline". Zwiastun tego muzycznego projektu prezentujemy poniżej. Hugh Jackman
wcieli się w zmarłego w 2006 roku Mike’a Sardinę, który wraz z żoną Claire (w tej roli Kate Hudson
) współtworzył specjalizujący się w muzyce Neila Diamonda
tribute band Lightning & Thunder. W 2008 roku na ekrany trafił poświęcony im dokument Grega Kohsa
pod tym samym tytułem. To właśnie on zainspirował reżysera Craiga Brewera
do napisania scenariusza filmu biograficznego o parze z Milwaukee.
"Song Sung Blue
" nie będzie jednak klasyczną opowieścią biograficzną. Dziennikarze portalu World of Reel sugerują, że struktura filmu ma przypominać szafę grającą, wypełnioną największymi przebojami artysty. Głównym zadaniem projektu nie będzie encyklopedyczne odtworzenie losów pary, a raczej ukazanie, jak głęboko muzyka jest w stanie oddziaływać na rzesze fanów.
W pozostałych rolach wystąpią Michael Imperioli
, Fisher Stevens
, Jim Belushi
oraz Ella Anderson
, King Princess, Mustafa Shakir
i Hudson Hilbert Hensley. "Song Sung Blue
" trafi na ekrany kin 25 grudnia 2025 roku