Hugh Jackman i Kate Hudson śpiewają Neila Diamonda w zwiastunie "Song Sung Blue"

World of Reel
źródło: materialy promocyjne
Wytwórnia Focus Features dzieli się wyczekiwanym zwiastunem filmu dla wszystkich miłośników amerykańskiego rocka. W "Song Sung Blue" Hugh Jackman i Kate Hudson wcielą się w członków zespółu wykonującego covery Neila Diamonda, legendarnego autora "Sweet Caroline". Zwiastun tego muzycznego projektu prezentujemy poniżej.

"Song Sung Blue" – zwiastun filmu





"Song Sung Blue" - co wiemy?



Hugh Jackman wcieli się w zmarłego w 2006 roku Mike’a Sardinę, który wraz z żoną Claire (w tej roli Kate Hudson) współtworzył specjalizujący się w muzyce Neila Diamonda tribute band Lightning & Thunder. W 2008 roku na ekrany trafił poświęcony im dokument Grega Kohsa pod tym samym tytułem. To właśnie on zainspirował reżysera Craiga Brewera do napisania scenariusza filmu biograficznego o parze z Milwaukee.

"Song Sung Blue" nie będzie jednak klasyczną opowieścią biograficzną. Dziennikarze portalu World of Reel sugerują, że struktura filmu ma przypominać szafę grającą, wypełnioną największymi przebojami artysty. Głównym zadaniem projektu nie będzie encyklopedyczne odtworzenie losów pary, a raczej ukazanie, jak głęboko muzyka jest w stanie oddziaływać na rzesze fanów.



W pozostałych rolach wystąpią Michael Imperioli, Fisher Stevens, Jim Belushi oraz Ella Anderson, King Princess, Mustafa Shakir i Hudson Hilbert Hensley. "Song Sung Blue" trafi na ekrany kin 25 grudnia 2025 roku

