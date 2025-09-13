Newsy Filmy Inne Studio Paramount potępia artystów bojkotujących Izrael
Na początku tygodnia 3900 przedstawicieli branży filmowej – w tym m.in. Yorgos Lanthimos czy Mark Ruffalo – podpisało deklarację, w której odmawiają współpracy z izraelskimi instytucjami z branży filmowej. Teraz studio Paramount opublikowało oświadczenie, w którym potępia bojkot.
        

Ko nie chce współpracować z Izraelem? Paramount się nie zgadza



GettyImages-2232515569.jpg Getty Images © Elisabetta A. Villa

Yórgos Lánthimos z propalestyńską przypinką podczas 82. festiwalu w Wenecji

W Paramount wierzymy w moc opowiadania historii. W to, że mogą łączyć i inspirować ludzi, promować wzajemne zrozumienie i uwieczniać chwile, idee i wydarzenia, które kształtują nasz świat. To nasza kreatywna misja, czytamy w oświadczeniu, które wydało studio Paramount w odpowiedzi na protest filmowców.
    
Nie zgadzamy się z ostatnimi próbami bojkotowania izraelskich filmowców. Uciszanie indywidualnych artystów w oparciu o ich pochodzenie nie promuje zrozumienia ani nie przybliża pokoju. Globalna branża rozrywkowa powinna wspierać artystów w opowiadaniu swoich historii i dzieleniu się swoimi ideami z publicznością całego świata. Potrzebujemy więcej zaangażowania i komunikacji – a nie mniej, głosi studio.

Deklaracja została opublikowana w poniedziałek. Oryginalna grupa sygnatariuszy liczyła sobie 1200 osób, do środy wzrosła do 3900 osób. Wśród nich znalazły się osobistości z całego świata, wśród nich nagradzani reżyserzy (m.in. Yórgos Lánthimos, Boots Riley, Joshua Oppenheimer, Mike Leigh, Adam McKay, Asif Kapadia) i aktorzy (m.in. Riz Ahmed, Miriam MargolyesSusan Sarandon, Tilda Swinton, Olivia ColmanMark Ruffalo, Aimee Lou Wood, Paapa Essiedu, Javier Bardem, Josh O'Connor). 
    
Pełną treść deklaracji oraz listę sygnatariuszy znajdziecie TUTAJ.

Zobacz zwiastun dokumentu "Nie chcemy innej ziemi"


   
Podczas tegorocznej gali rozdania Oscarów statuetkę dla najlepszego filmu dokumentalnego zdobył film "Nie chcemy innej ziemi", którego autorami są Palestyńczyk Basel Adra i Izraelczyk Yuval Abraham. Opowiada on o walce mieszkańców Masafer Jatty, wioski usytuowanej na Zachodnim Brzegu, z izraelskimi osadnikami. Przypominamy zwiastun: 

