Studio Paramount potępia artystów bojkotujących Izrael

Na początku tygodnia 3900 przedstawicieli branży filmowej – w tym m.in. Yorgos Lanthimos czy Mark Ruffalo – podpisało deklarację, w której odmawiają współpracy z izraelskimi instytucjami z branży filmowej. Teraz studio Paramount opublikowało oświadczenie, w którym potępia bojkot.
Ko nie chce współpracować z Izraelem? Paramount się nie zgadza
Yórgos Lánthimos z propalestyńską przypinką podczas 82. festiwalu w WenecjiW Paramount wierzymy w moc opowiadania historii. W to, że mogą łączyć i inspirować ludzi, promować wzajemne zrozumienie i uwieczniać chwile, idee i wydarzenia, które kształtują nasz świat. To nasza kreatywna misja
, czytamy w oświadczeniu, które wydało studio Paramount w odpowiedzi na protest filmowców.
Nie zgadzamy się z ostatnimi próbami bojkotowania izraelskich filmowców. Uciszanie indywidualnych artystów w oparciu o ich pochodzenie nie promuje zrozumienia ani nie przybliża pokoju. Globalna branża rozrywkowa powinna wspierać artystów w opowiadaniu swoich historii i dzieleniu się swoimi ideami z publicznością całego świata. Potrzebujemy więcej zaangażowania i komunikacji – a nie mniej
, głosi studio. Deklaracja została opublikowana w poniedziałek. Oryginalna grupa sygnatariuszy liczyła sobie 1200 osób, do środy wzrosła do 3900 osób
. Wśród nich znalazły się osobistości z całego świata, wśród nich nagradzani reżyserzy (m.in. Yórgos Lánthimos
, Boots Riley
, Joshua Oppenheimer
, Mike Leigh
, Adam McKay
, Asif Kapadia
) i aktorzy (m.in. Riz Ahmed
, Miriam Margolyes
, Susan Sarandon
, Tilda Swinton
, Olivia Colman
, Mark Ruffalo
, Aimee Lou Wood
, Paapa Essiedu
, Javier Bardem
, Josh O'Connor
).
.
Zobacz zwiastun dokumentu "Nie chcemy innej ziemi"
Podczas tegorocznej gali rozdania Oscarów statuetkę dla najlepszego filmu dokumentalnego zdobył film "Nie chcemy innej ziemi
", którego autorami są Palestyńczyk Basel Adra
i Izraelczyk Yuval Abraham
. Opowiada on o walce mieszkańców Masafer Jatty, wioski usytuowanej na Zachodnim Brzegu, z izraelskimi osadnikami. Przypominamy zwiastun: