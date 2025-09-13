Doktor Doom stawi czoła arcywrogowi Avengers?

Czy w widowisku "Avengers: Doomsday" Doktor Doom stawi czoła Thanosowi? Materiały promujące nadchodzący film Marvel Studios sugerują, że bracia Russo odtworzą pamiętny moment z komiksu "Secret Wars", w którym spotkali się dwaj marvelowscy superłotrzy.
Doktor Doom kontra Thanos? Całkiem możliwe
Podczas odbywającego się w Szanghaju Walt Disney Studios Marketing Expo Marvel zaprezentował szereg grafik i materiałów, które zapowiadają zaplanowaną na przyszły rok superprodukcję "Avengers: Doomsday"
.
Dostaliśmy m.in. najlepszy dotychczas przedsmak tego, jak będzie prezentował się Robert Downey Jr. w zbroi Doktora Dooma
. Zobaczcie:
Specjalna wizualna prezentacja z Doomem
w roli głównej nawiązała do pamiętnej sekwencji z komiksu "Secret Wars" Jonathana Hickmana
i Esada Ribica
, w której Doom walczy z Thanosem
. Czy zobaczymy to na wielkim ekranie?
"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" – zwiastun
O czym opowiada "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki"?
Osadzona w inspirowanym latami 60. retro-futurystycznym świecie, historia przedstawia Pierwszą Rodzinę Marvela - Reeda Richardsa/Mistera Fantastica (Pedro Pascal
), Sue Storm/Niewidzialną Kobietę (Vanessa Kirby
), Johnny’ego Storma/Ludzką Pochodnię (Joseph Quinn
) oraz Bena Grimma/Stwora (Ebon Moss-Bachrach
). Bohaterowie stają przed najtrudniejszym dotąd wyzwaniem. Zmagając się z koniecznością pogodzenia swoich superbohaterskich obowiązków z siłą rodzinnych więzi, muszą stanąć w obronie Ziemi przed wygłodniałym kosmicznym bogiem, Galactusem (Ralph Ineson
), i jego enigmatycznym heroldem, Srebrnym Surferem (Julia Garner
). Sytuacja staje się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy plan Galactusa - pożarcie całej planety i jej mieszkańców - nabiera dla nich osobistego wymiaru.