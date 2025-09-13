Newsy Filmy Doktor Doom stawi czoła arcywrogowi Avengers?
Comic Book Movie / autor: /
źródło: Materiały prasowe
Czy w widowisku "Avengers: Doomsday" Doktor Doom stawi czoła Thanosowi? Materiały promujące nadchodzący film Marvel Studios sugerują, że bracia Russo odtworzą pamiętny moment z komiksu "Secret Wars", w którym spotkali się dwaj marvelowscy superłotrzy.
      

Podczas odbywającego się w Szanghaju Walt Disney Studios Marketing Expo Marvel zaprezentował szereg grafik i materiałów, które zapowiadają zaplanowaną na przyszły rok superprodukcję "Avengers: Doomsday".
    
Dostaliśmy m.in. najlepszy dotychczas przedsmak tego, jak będzie prezentował się Robert Downey Jr. w zbroi Doktora Dooma. Zobaczcie:



Specjalna wizualna prezentacja z Doomem w roli głównej nawiązała do pamiętnej sekwencji z komiksu "Secret Wars" Jonathana Hickmana i Esada Ribica, w której Doom walczy z Thanosem. Czy zobaczymy to na wielkim ekranie?




  

"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" – zwiastun




O czym opowiada "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki"?



Osadzona w inspirowanym latami 60. retro-futurystycznym świecie, historia przedstawia Pierwszą Rodzinę Marvela - Reeda Richardsa/Mistera Fantastica (Pedro Pascal), Sue Storm/Niewidzialną Kobietę (Vanessa Kirby), Johnny’ego Storma/Ludzką Pochodnię (Joseph Quinn) oraz Bena Grimma/Stwora (Ebon Moss-Bachrach). Bohaterowie stają przed najtrudniejszym dotąd wyzwaniem. Zmagając się z koniecznością pogodzenia swoich superbohaterskich obowiązków z siłą rodzinnych więzi, muszą stanąć w obronie Ziemi przed wygłodniałym kosmicznym bogiem, Galactusem (Ralph Ineson), i jego enigmatycznym heroldem, Srebrnym Surferem (Julia Garner). Sytuacja staje się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy plan Galactusa - pożarcie całej planety i jej mieszkańców - nabiera dla nich osobistego wymiaru.

