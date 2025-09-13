Co za duet! Wiemy, kto nakręci nową "Teksańską masakrę piłą mechaniczną"

W czerwcu informowaliśmy, że w Hollywood trwa zażarta walka o prawa do nakręcenia nowej "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną". Do boju stanęli m.in. Taylor Sheridan ("Yellowstone"), Osgood Perkins ("Kod zła") oraz Jordan Peele ("Uciekaj!"). Jednak to nie oni przekonali agencję talentów Verve, która reprezentuje spadkobierców Tobe'a Hoopera - autora oryginału z 1974.
"Teksańska masakra piłą mechaniczną" wraca na ekran
Jak informuje hollywoodzki reporter Jeff Sneider, największe wrażenie na posiadaczach praw do kultowej marki zrobił pakiet stworzony przez studio A24, reżysera i scenarzystę J.T. Mollnera
("Strange Darling
"), a także znanego aktora Glena Powella
("Twisters
"). Na razie nie ujawniono, jaką konkretnie rolę w procesie kreatywnym miałby odgrywać ten ostatni.
Getty Images © Kevin Winter
Zainspirowana prawdziwymi zbrodniami "Teksańska masakra piłą mechaniczną
" opowiada historię grupy młodych ludzi, którzy trafiają do domu rodziny kanibali, w tym Leatherface'a, który nosi skórę zdjętą z twarzy swoich ofiar. Film uważany za jeden z najlepszych horrorów w dziejach kina dał początek dochodowej serii. Do tej pory powstało łącznie 9 odsłon cyklu. Ostatnia miała premierę w 2022 roku na Netfliksie. Mollner
napisał ostatnio scenariusz adaptacji powieści Stephena Kinga
"Wielki marsz
", która w przyszły weekend trafi na ekrany polskich kin. Filmografię Powella
zamyka "Uciekinier
" - także oparty na prozie mistrza grozy - którego premierę zaplanowano na 7 listopada.
"Teksańska masakra piłą mechaniczną": klasyk horroru