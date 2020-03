Jakie filmy warto zobaczyć w TV w ten weekend?

SOBOTA

"Harry Potter i Czara ognia - 20:00 TVN7



"Casino Royale" - 21:30 TVP1



"Angielska robota" - 22:05 TV Puls



NIEDZIELA



"W głowie się nie mieści" - 8:05 HBO



"Zielona Mila" - 22:05 TV Puls



"Niepowstrzymany" - 00:10 - Polsat



Oboknajbardziej spełniony artystycznie film o przygodach młodego czarodzieja z blizną. Tym razem tytułowy bohater ( Daniel Radcliffe ) zostaje zmuszony do wzięcia udziału w międzyszkolnym Turnieju Trójmagicznym. W przerwach pomiędzy kolejnymi konkurencjami Harry wraz z przyjaciółmi trafia na trop spisku uknutego przez Sami-Wiecie-Kogo. Reżyser Mike Newell ) zgrabnie łączy tu mroczne baśniowe widowisko z elementami komedii obyczajowej o przeżywających burzę hormonów nastolatkach. Z kolei na drugim planie pierwszy ważny występ filmowy zalicza przyszła gwiazdaorazPierwszy i wciąż najlepszy "Bond" z Daniel Craigiem w roli głównej. Reżyser Martin Campbell dokonał radykalnego restartu serii, dając fanom agenta 007 na miarę XXI wieku - pozbawionego fantastycznych gadżetów, nieokrzesanego zbira, któremu nieobce są romantyczne porywy serca.ma wszystko, czego oczekujemy od przygód szpiega jej królewskiej mości: malownicze lokacje, zrealizowane z biglem sceny akcji oraz magnetycznego złoczyńcę granego przez Madsa Mikkelsena . Plus rozbrzmiewająca w czołówce przebojowa piosenka Chrisa Cornella Inspirowana prawdziwymi zdarzeniami historia gangu złodziei, którzy dokonują brawurowego napadu na bank. W depozytowych skrytkach prócz milionów funtów bohaterowie znajdują materiały, które mogłyby skompromitować postaci z pierwszych stron gazet. Odkrycie ściąga na szajkę śmiertelne niebezpieczeństwo. Trzymająca w napięciu intryga, barwnie sportretowany londyński półświatek lat 70., wreszcie świetny Jason Statham w roli kryminalisty marzącego o lepszym życiu dla swojej rodziny - dreszczowiec Rogera Donaldsona gwarantuje dwie godziny rozrywki w starym, dobrym stylu.W swoim drugim filmie Jordan Peele ) potwierdził, że jest jednym z ciekawszych głosów nowej fali kina grozy. Opowieść o rodzinie prześladowanej przez demoniczne sobowtóry to zarazem efektowny, napakowany popkulturowymi cytatami dreszczowiec jak i kino ze społecznym zacięciem. Jak pisał nasz recenzent:Reżyserowi dzielnie sekunduje Lupita Nyong'o , która jako główna bohaterka oraz jej mroczna bliźniaczka mrozi krew w żyłach.Nie od dziś wiadomo, że Pixar gra we własnej lidze. Nawet, gdy ekipa z Emeryville jest bez formy, widownia może liczyć na dobry film. Jeśli jednak twórcysą u szczytu sił twórczych, konkurencja leży na deskach.- opowieść o emocjach mieszkających w umyśle nastoletniej Riley - stoi na tej samej najwyższej półce co. Animacja Pete'a Doctera oferuje widzom inteligentny humor, morze wzruszeń oraz mnóstwo scen będących popisem nieuczesanej, niczym nieograniczonej wyobraźni. Zarówno dzieciaki jak ich rodzice będą zachwyceni.Choć Samotna Góra została nareszcie zdobyta, a smok Smaug pokonany, Bilbo Bagginsowi i krasnoludzkiej ferajnie nie dane będzie odpocząć. Śródziemiu zagraża bowiem niebezpieczeństwo ze strony rosnącej w potęgę armii Saurona. Tylko połączone siły ludzi, elfów i krasnoludów są w stanie powstrzymać nawałnicę mieczy. Jak czytamy w filmwebowej recencjiNic dodać, nic ująć.Dzieło Franka Darabonta zajmuje trzecie miejsce w filmwebowym rankingu filmów wszech czasów. Na tym moglibyśmy w zasadzie zakończyć rekomendację. Jeśli jednak komuś jeszcze mało, dodajmy, że w 2000 rokuzdobyła nominację do Oscara dla najlepszego filmu, scenariusz powstał w oparciu o opowiadanie Stephena Kinga , a główną rolę zagrał Tom Hanks . Gwiazdor wcielił się w więziennego strażnika, do którego obowiązków należy odprowadzanie skazańców do celi śmierci. Pewnego dnia do zakładu karnego przybywa nowy więzień. Jego wizyta na zawsze zmieni życie bohatera oraz jego kolegów z pracy.Ostatni film w dorobku zmarłego w 2012 roku mistrza kina akcji Tony'ego Scotta Chris Pine w opartej na faktach historii pracowników kolei, którzy usiłują zapobiec grożącej skażeniem na ogromną skalę katastrofie pociągu towarowego przewożącego wybuchowe chemikalia. Misja bohaterów dostarcza reżyserowi okazji do stworzenia kipiącego adrenaliną, fenomenalnie zrealizowanego dreszczowca będącego hymnem na cześć ludzkiej odwagi, poświęcenia i hartu ducha.