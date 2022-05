Klimat na zmiany – najlepsze filmy o tematyce ekologicznej na 19. MDAG online

Zmiany klimatyczne pozostają jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata, dlatego podczas festiwalu Millennium Docs Against Gravity od wielu lat niezmiennie przyglądamy się analizom zagrożeń środowiskowych, jak i możliwym rozwiązaniom, dającym nadzieję na lepszą, ekologiczną przyszłość. Filmowe spojrzenie na kwestie związane z klimatem prezentujemy w sekcji Klimat na zmiany, której patronem od tego roku jest Visa – nowy partner festiwalu, jeden ze światowych liderów płatności cyfrowych.

W tegorocznej sekcji Klimat na zmiany znalazło się sześć różnorodnych tytułów, które w szerokim ujęciu prezentują zagadnienia związane z ekologią i wszystkie zaprezentujemy w części online festiwalu do 5 czerwca na mdag.pl . Widzowie 19. Millennium Docs Against Gravity mogą zobaczyć świetnie przyjęty przez recenzentów i publiczność ostatniego festiwalu w Cannes film " Krowa " (Cow) zdobywczyni Oscara Andrei Arnold , który w części kinowej festiwalu otrzymał Green Warsaw Award. To studium życia mlecznej krowy Lumy jest próbą filozoficznego rozważenia losu i praw zwierząt hodowlanych, bezrefleksyjnie przez nas wykorzystywanych. Autorką zdjęć do filmu jest polska operatorka Magda Kowalczyk , która otrzymała w tym roku Nagrodę Canon za Najlepsze Zdjęcia.Z kolei z drugą częścią trylogii orkiestrowych, spektakularnych wizualnie filmów powraca na nasz festiwal reżyserka Jennifer Peedom . Jej film " Rzeka " (River), opowiadający o roli rzek we współczesnym świecie, to zbiór zachwycających obrazów z 39 krajów autorstwa najlepszych fotografów przyrody (m.in. Yanna Arthusa-Bertranda), wzbogacony narracją czytaną przez Willema Dafoe i muzyką w wykonaniu Australijskiej Orkiestry Kameralnej, która wykorzystała zarówno klasyczne utwory J.S. Bacha czy A. Vivaldiego, jak i kawałki Radiohead Znany festiwalowej publiczności jest też Rahul Jain , który w swoim najnowszym filmie " Niewidzialne demony " (Invisible Demons) ukazuje skalę zanieczyszczeń w 30-milionowej metropolii, swoim rodzinnym New Delhi. Reżyser, który sam nazywa siebie "dzieckiem klimatyzacji", przedstawia perspektywę zwykłych mieszkańców miasta, bez dostępu do wody pitnej i cierpiących na choroby układu oddechowego. Rozmawia z rikszarzami, kierowcami ciężarówek i rolnikami, a ich reakcje na katastrofalne zanieczyszczenie miasta i całych Indii są fatalistyczne.W sekcji Klimat na zmiany przyglądamy się też wyjątkowym ludziom – zarówno jednostkom, jak i zbiorowościom – którzy z działań na rzecz środowiska naturalnego i aktywizmu uczynili życiową misję, dając innym przykład i nadzieję na zmiany. Film " Simona " (Simona), reż. Natalia Koryncka-Gruz , przybliża postać słynnej polskiej biolożki, pionierki ekofeminizmu i popularyzatorki nauki Simony Kossak. To również magiczna podróż w głąb Puszczy Białowieskiej, tej pradawnej, ale także tej współczesnej.O nowym pokoleniu środowiskowych aktywistów i aktywistek, oraz wyzwaniach, z jakimi przychodzi im się mierzyć, opowiada film " Wszyscy jesteśmy zwierzętami " (Just Animals), reż. Vesa Kuosmanen Saila Kivelä . Bohaterkami tej filmowej opowieści o dorastaniu do aktywizmu są dwie młode siostry. Saila działa na rzecz praw zwierząt hodowlanych, a jej starsza siostra Mai wybrała inną ścieżkę – politykę. Saila obawia się, że może stać się ona częścią machiny, z którą obie walczyły.W części online 19. Millennium Docs Against Gravity prezentujemy również filmowy portret jednego z najważniejszych współczesnych ruchów na rzecz klimatu. " Rebellion " (Rebellion), reż. Maia Kenworthy Elena Sánchez Bellot , to fascynująca historia XR, czyli Extinction Rebellion, który protestuje przeciwko bierności polityków wobec zmian klimatu i wymierania gatunków. Poznajemy wzloty i upadki XR, wewnętrzne problemy i starcia wśród członków. To film o pasji, frustracjach i ambicjach, pokazujący jak ogromny wpływ może mieć pokojowe nieposłuszeństwo obywatelskie, a także z jakimi wyzwaniami wiąże się funkcjonowanie takiej grupy.Część online 19. Millennium Docs Against Gravity odbywa się w dniach 24 maja - 5 czerwca na stronie mdag.pl . Mecenasem tytularnym festiwalu jest Bank Millennium ( www.bankmillennium.pl ), od tego roku jednym z głównych partnerów MDAG jest Visa, która patronuje sekcji Klimat na zmiany oraz sponsoruje Nagrodę dla Najlepszego Debiutu.