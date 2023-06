James Cameron komentuje tragedię Titana: "Jestem porażony podobieństwem do katastrofy Titanica"

James Cameron komentuje katastrofę Titana

James Cameron o pracy nad "Titanikiem"

Zobaczcie zwiastun filmu "Głosy z głębin 3D"

W wywiadzie udzielonym stacji ABC News James Cameron przyznał, że spędził na Titanicu więcej czasu niż jego kapitan podczas dziewiczego rejsu. Cameron odniósł się też do swoich doświadczeń z pracami na dużych głębokościach: James Cameron opowiedział o pracy nad " Titanikiem " w wywiadzie udzielonym "Playboyowi" w 2009 roku.– stwierdził.Dokument " Głosy z głębin 3D " zadebiutował na ekranach kin w 2003 roku. Był to zapis trwającej sześć tygodni podwodnej ekspedycji do wraku Titanica. Zobaczcie jego zwiastun: