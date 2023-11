Będzie nowy "Bourne" (jej!). Z nowym reżyserem (buu?)

Nowy "Bourne". Nowy reżyser. Nowa gwiazda?

Universal Pictures uważa, że siedem lat przerwy wystarczy i najwyższa pora zrobić coś z marką Jason Bourne . Jak donosi portal Deadline, nowy film powstanie. Ma już nawet reżysera.Projekt jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Jak donosi Deadline, Universal nStudio wybrało na to stanowisko Niemca Edwarda Bergera . W Hollywood dał się poznać jako solidny specjalista od seriali (ma na swoim koncie odcinki takich tytułów jak " Patrick Melrose ", " Terror " czy " Your Honor "). Jednak przełomem okazał ubiegłoroczny dramat, który zdobył cztery Oscary.Deadline donosi, żeAktor w przeszłości deklarował, że zagra w piątym filmie, ale tylko z Paulem Greengrassem za sterami i pod warunkiem, że obaj uznają scenariusz za ciekawy. Na razie tekstu nie ma i nie wiadomo, kto go przygotuje. Jason Bourne to postać stworzona przez pisarza Roberta Ludluma . W kinie debiutował ww 1988 roku. Wtedy zagrał go Richard Chamberlain Prawdziwy rozkwit nastąpił na początku tego stulecia. To wtedy Matt Damon zagrał bohatera w nowej. Od drugiego filmu za reżyserię odpowiadał Paul Greengrass , który opowiedział w sumie trzy historie filmowe.Ponieważ marka była dochodowa, Universal postanowiło poszerzyć uniwersum. Do kin trafił spin-off Jeremym Rennerem . Aktor nie wrócił już do postaci. W 2019 roku premierę miał serial, którego gwiazdą był Jeremy Irvine . Serial został skasowany po jednym sezonie.