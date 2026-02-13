Jason Statham zagra... Jasona Stathama. Za kamerą David Leitch

Pora na rolę życia Jasona Stathama. Gwiazdor kina akcji wcieli się w... siebie samego. Aktor ma wystąpić w tytułowej roli w filmie "Jason Statham Stole My Bike". Za kamerą stanie David Leitch, który pracował już ze Stathamem przy okazji widowiska "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw". TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
O czym opowie "Jason Statham Stole My Bike"?
Projekt filmu "Jason Statham Stole My Bike"
został zaprezentowany podczas trwających właśnie targów towarzyszących Międzynarodowemu Festiwalowi Filmowemu w Berlinie
.
Na razie nie ujawniono szczegółów fabuły. Wiemy jedynie, że zobaczymy Jasona Stathama wcielającego się w globalną gwiazdę kina akcji, Jasona Stathama.
Scenariusz napisała Alison Flierl
(seriale "BoJack Horseman
" i "Szkoła rocka
").
Budżet produkcji ma wynieść 80 milionów dolarów
i w filmie nie zabraknie spektakularnych scen akcji. Projekt jest szykowany z myślą o kategorii wiekowej PG-13. Początek zdjęć zaplanowano na maj 2026. Leitch
ma w filmografii również m.in. takie tytuły jak "John Wick
", "Deadpool 2
", "Atomic Blonde
", "Bullet Train
" i "Kaskader
". Stathama
możemy właśnie oglądać na ekranach kin w filmie "Samotnik
".
"Samotnik" – zwiastun
Michael wiedzie samotne życie na wyspie u wybrzeży Szkocji. Przed laty zerwał ze swoją przeszłością agenta sił specjalnych, gdy odkrył prawdziwe zamiary swoich zwierzchników. Wie doskonale, że na jego głowę wydany został wyrok. Gdy pewnego dnia ratuje tonącą w sztormowym morzu dziewczynkę, znów trafia na radar swoich wrogów. Jego schronienie przestało być bezpieczne, a on i jego niewinna podopieczna stają się celem wyszkolonych zabójców. Michael nie ma wyboru. Musi wrócić do wielkiego miasta, by ujawnić spisek na szczytach władzy, dopaść swoich prześladowców i bezlitośnie wymierzyć sprawiedliwość.