Jennifer Garner wraca jako Elektra! W "Deadpoolu 3"!

Jennifer Garner wraca do roli sprzed dwóch dekad

Zwiastun filmu "Elektra"

Deadpool będzie żartował z multiwersum?

Wtedy tytułowym bohaterem był Ben Affleck . Projekt powstał dla 20th Century Fox, czyli studia, które w 2019 roku kupił Disney.Studio było tak bardzo zachwycone Garner i graną przez nią postacią, że zdecydowało się na realizację spin-offu/sequela. Tym samym Garner była jedną z pierwszych kobiet, które mogły pochwalić się tytułową rolą w komiksowym widowisku.Przy budżecie rzędu 65 milionów dolarów film zarobił w Stanach zaledwie 24,4 mln, a kolejne 32, 4 mln w pozostałych krajach. Tylko trzy ekranizacje komiksów Marvela zarobiły na świecie mniej pieniędzy w kinach (- 10,2 mln dolarów,- 16,3 mln,- 44,6 mln). Elektra jest kolejną po Wolverinie postacią z innych komiksowych filmów 20th Century Fox, która pojawi się w widowisku. I według krążących po sieci plotek może nie być ostatnią.Ponieważ szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, nie wiemy, czy udział Garner oznacza, że znów będziemy mieli do czynienia z komiksowym multiwersum. Biorąc jednak pod uwagę naturę cyklu "Deadpool" nie można wykluczyć, że może to być meta-komentarz do aktualnej mody na multiwersa. Tym bardziej, że