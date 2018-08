Jessica Chastain gwiazdą filmu akcji "Eve"

Getty Images © Dimitrios Kambouris



Freckle Films, studio należące do Jessiki Chastain , wejdzie we współpracę z Voltage Pictures i wyprodukuje film akcjiNie poznaliśmy szczegółów fabuły. Wiemy jedynie, że scenarzystą i reżyserem projektu będzie Matthew Norton ), a dwukrotnie nominowana do Oscara Chastain pojawi się w głównej roli."Zawsze podziwiałem Jessikę za jej role. Kiedy napisałem ten film o inteligentnej, silnej i zdolnej do wszystkiego bohaterce, wiedziałem, że to ona musi ją zagrać. Jestem podekscytowany, że będę mógł z nią pracować" - powiedział reżyser.