Jessica Jones powróci w MCU? Znamy odpowiedź!
Jessica Jones powróci w MCU? Znamy odpowiedź!

Jessica Jones powróci w MCU? Znamy odpowiedź!
Fani Jessiki Jones mają powód do ekscytacji. Krysten Ritter, czyli znana prywatna detektyw z supermocą, znów może wrócić do akcji – i to szybciej, niż można się spodziewać. Podczas Comic-Conu w Nowym Jorku aktorka spotkała się z Bradem Winderbaumem (szefem Marvel Television) i showrunnerem nadchodzącego "Vision QuestTerrym Matalasem. W jednym z wywiadów padły słowa, które rozpaliły wyobraźnię miłośników Jones.


Powrót Jessiki Jones do MCU coraz bliżej?



Może szybciej, niż myślicie – odpowiedział Winderbaum na pytanie o ewentualny projekt na przykład pod tytułem "Jessica Jones: Born Again".

Ritter nie pozostała dłużna i dodała z uśmiechem:

Jest wiele rzeczy, które warto jeszcze opowiedzieć… I niczego nie zdradzę, bo po prostu zamierzamy to zrobić.

Nie wiadomo jeszcze, czy Marvel zdecyduje się na pełny serial, czy może na specjalny odcinek w stylu "Special Presentation" – podobny do nadchodzącego projektu Jona Bernthala o Punisherze (ma to być osoby krótki film trwający około 50-60 min). To rozwiązanie byłoby tańsze i pozwoliłoby sprawdzić, czy publiczność Disney+ wciąż tęskni za tą sarkastyczną bohaterką.

Warto przypomnieć, że Jessica Jones należała do najbardziej cenionych seriali Marvela z ery Netfliksa, a fani od dawna domagają się jej powrotu. Zwłaszcza że Ritter pojawi się już w drugim sezonie "Daredevil: Born Again", który z kolei dostał właśnie zielone światło na trzecią odsłonę.

Ritter i mała wpadka z trailerem



Co ciekawe, w weekend Krysten Ritter przypadkowo… wypuściła zwiastun nowego sezonu "Daredevil: Born Again". Aktorka nagrała go telefonem i wrzuciła na swoje media społecznościowe. Raczej nie spotkają jej za to konsekwencje – Disney i Marvel mogą wręcz być wdzięczni za dodatkową porcję darmowego hype'u.

"Jessica Jones" – zobacz zwiastun 3. sezonu



