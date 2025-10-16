Jessica Jones powróci w MCU? Znamy odpowiedź!

Fani Jessiki Jones mają powód do ekscytacji. Krysten Ritter, czyli znana prywatna detektyw z supermocą, znów może wrócić do akcji – i to szybciej, niż można się spodziewać. Podczas Comic-Conu w Nowym Jorku aktorka spotkała się z Bradem Winderbaumem (szefem Marvel Television) i showrunnerem nadchodzącego "Vision Quest" Terrym Matalasem. W jednym z wywiadów padły słowa, które rozpaliły wyobraźnię miłośników Jones.
Powrót Jessiki Jones do MCU coraz bliżej? Może szybciej, niż myślicie
– odpowiedział Winderbaum na pytanie o ewentualny projekt na przykład pod tytułem "Jessica Jones: Born Again".
Ritter nie pozostała dłużna i dodała z uśmiechem: Jest wiele rzeczy, które warto jeszcze opowiedzieć… I niczego nie zdradzę, bo po prostu zamierzamy to zrobić.
Nie wiadomo jeszcze, czy Marvel
zdecyduje się na pełny serial, czy może na specjalny odcinek w stylu "Special Presentation" – podobny do nadchodzącego projektu Jona Bernthala
o Punisherze
(ma to być osoby krótki film trwający około 50-60 min). To rozwiązanie byłoby tańsze i pozwoliłoby sprawdzić, czy publiczność Disney+ wciąż tęskni za tą sarkastyczną bohaterką.
Warto przypomnieć, że Jessica Jones
należała do najbardziej cenionych seriali Marvela
z ery Netfliksa, a fani od dawna domagają się jej powrotu. Zwłaszcza że Ritter
pojawi się już w drugim sezonie "Daredevil: Born Again
", który z kolei dostał właśnie zielone światło na trzecią odsłonę.
Ritter i mała wpadka z trailerem
Co ciekawe, w weekend Krysten Ritter
przypadkowo… wypuściła zwiastun nowego sezonu "Daredevil: Born Again
". Aktorka nagrała go telefonem i wrzuciła na swoje media społecznościowe. Raczej nie spotkają jej za to konsekwencje – Disney i Marvel mogą wręcz być wdzięczni za dodatkową porcję darmowego hype'u.
