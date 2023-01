Joaquin Phoenix nie do poznania na plakacie "Beau Is Afraid". Zagra dziecko?

"Beau Is Afraid" – o czym opowie nowy filmy twórcy "Midsommar" i "Hereditary"?

Ari Aster – wcześniejsze filmy

Zwiastun filmu "Dziedzictwo. Hereditary"

Zwiastun filmu "Midsommar"





Trzeci film Ariego Astera – " Beau Is Afraid ", wcześniej znany jako "Disappointment Blvd." – to jeden z najciekawiej zapowiadających się filmów roku. W głównej roli zobaczymy w nim Joaquina Phoenixa , a jak zdradza najnowszy plakat – nawet w kilku różnych odsłonach. Zobaczcie sami.O filmie na razie niewiele wiadomo. Jedynie tyle, że Joaquin Phoenix wcieli się w nim w przedsiębiorcę odnoszącego niebywały sukces w świecie biznesu. Fabuła będzie śledziła jego losy od wczesnych lat po starość – stąd na plakacie aż cztery wersje aktora: począwszy od kilkuletniego chłopca po starca.Scenariusz podobnie jak w przypadku swoich poprzednich filmów napisał sam Aster . Twórca ponownie będzie pracował z operatorem Pawłem Pogorzelskim W obsadzie są też Nathan Lane Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu zadebiutuje zwiastun filmu, który prawdopodobnie ujawni datę premiery.Pierwszy film Ariego Astera – " Dziedzictwo. Hereditary " – to horror rodzinny. Wkrótce po śmierci seniorki rodu domownicy zaczynają doświadczać niepokojących zjawisk. Niedługo potem zdarzenia przybierają tak tragiczny i potworny obrót, że jasnym staje się, iż na rodzinie Grahamów ciąży mroczne dziedzictwo. Jak czytamy w recenzji autorstwa Łukasza Muszyńskiego: "Aster nie boi się łamać tabu, igrać z oczekiwaniami publiki. Przyświeca mu jeden cel: wzbudzić w widzu dojmujący dyskomfort".Nakręcony rok później " Midsommar " to z kolei horror rozgrywający się w tajemniczej szwedzkiej społeczności praktykującej budzące grozę obrzędy. Grana przez Florence Pugh Dani przyjeżdża tam ze swoim chłopakiem i jego znajomymi, by ukoić ból po samobójczej śmierci swoich rodziców.Zachęcamy do wysłuchania odcinka podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o " Midsommar Ariego Astera . Jak broni się film Ariego Astera na tle jego debiutu, " Dziedzictwo. Hereditary "? Dlaczego oba tytuły tak mocno dzielą publiczność? W jaki sposób reżyser dyskutuje z historią horroru? W jakim celu przełamuje grozę elementami komedii? Czy opowiadający o rytuale i przepracowywaniu traumy film sam ma terapeutyczną moc? I wreszcie: czy " Midsommar " kończy się happy endem?Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify