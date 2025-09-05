Newsy Seriale "Hoży doktorzy" niemal w komplecie. Wraca kolejna gwiazda
"Hoży doktorzy" niemal w komplecie. Wraca kolejna gwiazda

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/John+C.+McGinley+wraca+do+serialu+%22Ho%C5%BCy+doktorzy%22.+Powstaje+kontynuacja-162783
Nadchodzący powrót serialu "Hoży doktorzy" ma już w obsadzie gwiazdy oryginału: Zacha Braffa, Sarah Chalke, Judy Reyes i Donalda Faisona. Do grona dołącza kolejny aktor znany z poprzednich sezonów. Właśnie ogłoszono, że we wznowieniu show zobaczymy Johna C. McGinleya.

Jak podaje The Hollywood Reporter, McGinley powróci do swojej roli doktora Perry’ego Coxa. Aktor pojawiał się na ekranie przez całość trwania serialu – od 2001 do 2010. Oznacza to, że w obsadzie nadchodzącej kontynuacji jest już piątka z siódemki głównych członków obsady. Na razie nie mamy informacji o udziale Neila Flynna, czyli Woźnego, oraz Kena Jenkinsa, serialowego dyrektora szpitala Boba Kelso.


Reboot/sequel serialu jest w planach od lat. Oficjalnie nowe "Scrubs" zostało ogłoszone w grudniu ubiegłego roku. W lipcu ABC dało zielone światło na realizację. Odpowiedzialny za oryginał Bill Lawrence, który aktualnie pracuje nad takimi tytułami jak "Terapia bez trzymanki". "Małpi biznes" i "Ted Lasso", będzie producentem wykonawczym. Showrunnerami zostaną scenarzyści Tim Hobert i Aseem Batra.

Jak czytamy w oficjalnym opisie kontynuacji: "JD i Turk po raz pierwszy od dawna pracują razem. Medycyna się zmieniła, stażyści się zmienili, ale ich przyjaźń przetrwała próbę czasu. Nowi i starzy bohaterowie przemierzają szpital Sacred Heart ze śmiechem, sercem na dłoni i kilkoma niespodziankami po drodze".

"Hoży doktorzy" to komediodramat emitowany w latach 2001–2010. Początkowo była to produkcja NBC, ostatnie dwa sezony wyemitowało ABC. Opowiadał on o grupie młodych lekarzy zdobywających doświadczenie w Szpitalu Świętego Serca.

