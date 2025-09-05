"Hoży doktorzy" niemal w komplecie. Wraca kolejna gwiazda

Nadchodzący powrót serialu "Hoży doktorzy" ma już w obsadzie gwiazdy oryginału: Zacha Braffa, Sarah Chalke, Judy Reyes i Donalda Faisona. Do grona dołącza kolejny aktor znany z poprzednich sezonów. Właśnie ogłoszono, że we wznowieniu show zobaczymy Johna C. McGinleya.
Powrót "Hożych doktorów" coraz bliżej. W obsadzie gwiazdy oryginału
Jak podaje The Hollywood Reporter, McGinley
powróci do swojej roli doktora Perry’ego Coxa. Aktor pojawiał się na ekranie przez całość trwania serialu – od 2001 do 2010. Oznacza to, że w obsadzie nadchodzącej kontynuacji jest już piątka z siódemki głównych członków obsady
. Na razie nie mamy informacji o udziale Neila Flynna
, czyli Woźnego, oraz Kena Jenkinsa
, serialowego dyrektora szpitala Boba Kelso.
Reboot/sequel serialu jest w planach od lat. Oficjalnie nowe "Scrubs
" zostało ogłoszone w grudniu ubiegłego roku. W lipcu ABC dało zielone światło na realizację. Odpowiedzialny za oryginał Bill Lawrence
, który aktualnie pracuje nad takimi tytułami jak "Terapia bez trzymanki
". "Małpi biznes
" i "Ted Lasso
", będzie producentem wykonawczym. Showrunnerami zostaną scenarzyści Tim Hobert
i Aseem Batra
.
Jak czytamy w oficjalnym opisie kontynuacji: "JD i Turk po raz pierwszy od dawna pracują razem. Medycyna się zmieniła, stażyści się zmienili, ale ich przyjaźń przetrwała próbę czasu. Nowi i starzy bohaterowie przemierzają szpital Sacred Heart ze śmiechem, sercem na dłoni i kilkoma niespodziankami po drodze".
Zobacz zwiastun serialu "Hoży doktorzy"
"Hoży doktorzy
" to komediodramat emitowany w latach 2001–2010. Początkowo była to produkcja NBC, ostatnie dwa sezony wyemitowało ABC. Opowiadał on o grupie młodych lekarzy zdobywających doświadczenie w Szpitalu Świętego Serca.